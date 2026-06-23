НБУ зобов'язав "Укрпошту" відсторонити Смілянського та призначити нового гендиректора

Фото: Ігор Смілянський https://www.facebook.com/ukrposhtaceo?locale=uk_UA

Національний банк України (НБУ) визнав генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг, у зв'язку з чим компанія має відсторонити його від керівництва протягом п'яти робочих днів.

Як повідомив регулятор, відповідне рішення ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.

Упродовж двох місяців уповноважений орган "Укрпошти" має призначити нового керівника, який відповідатиме встановленим вимогам професійної придатності.

НБУ розпочав оцінювання Смілянського за результатами наглядових дій щодо діяльності компанії у 2023-2026 рр. За цей період регулятор кілька разів застосовував до "Укрпошти" письмові застереження та штрафи за порушення у сфері платіжних послуг і фінансового моніторингу, а також через недоліки в системах управління ризиками та внутрішнього контролю.

За підсумками співбесіди та аналізу матеріалів кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку, що Смілянський не має достатніх знань законодавства, розуміння його вимог і досвіду їх належного застосування, необхідних для керівника надавача фінансових платіжних послуг.

У лютому 2024 року НБУ оштрафував "Укрпошту" на 17,39 млн грн за неналежну організацію фінансового моніторингу. У березні 2026 року компанія отримала штраф 255 тис. грн за несвоєчасне надання регулятору запитуваних інформації та документів, у травні – 1,7 млн грн за недоліки в корпоративному управлінні, внутрішньому контролі та управлінні ризиками.

Останній штраф у розмірі 2,54 млн грн НБУ наклав у червні 2026 року за порушення під час проведення платіжних операцій, еквайрингу та роботи з інформацією, що становить таємницю надавача платіжних послуг, одночасно винісши компанії письмове застереження.

Як повідомлялося, "Укрпошта" за січень-березень 2026 року отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн, або на 0,5%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року, тоді як її виручка скоротилася на 0,1% – до 3,34 млрд грн.

Власний капітал компанії у першому кварталі скоротився з 2,208 млрд грн до 2,003 млрд грн.