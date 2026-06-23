Інтерфакс-Україна
Економіка
11:11 23.06.2026

НБУ зобов'язав "Укрпошту" відсторонити Смілянського та призначити нового гендиректора

2 хв читати
НБУ зобов'язав "Укрпошту" відсторонити Смілянського та призначити нового гендиректора
Фото: Ігор Смілянський https://www.facebook.com/ukrposhtaceo?locale=uk_UA

Національний банк України (НБУ) визнав генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг, у зв'язку з чим компанія має відсторонити його від керівництва протягом п'яти робочих днів.

Як повідомив регулятор, відповідне рішення ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.

Упродовж двох місяців уповноважений орган "Укрпошти" має призначити нового керівника, який відповідатиме встановленим вимогам професійної придатності.

НБУ розпочав оцінювання Смілянського за результатами наглядових дій щодо діяльності компанії у 2023-2026 рр. За цей період регулятор кілька разів застосовував до "Укрпошти" письмові застереження та штрафи за порушення у сфері платіжних послуг і фінансового моніторингу, а також через недоліки в системах управління ризиками та внутрішнього контролю.

За підсумками співбесіди та аналізу матеріалів кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку, що Смілянський не має достатніх знань законодавства, розуміння його вимог і досвіду їх належного застосування, необхідних для керівника надавача фінансових платіжних послуг.

У лютому 2024 року НБУ оштрафував "Укрпошту" на 17,39 млн грн за неналежну організацію фінансового моніторингу. У березні 2026 року компанія отримала штраф 255 тис. грн за несвоєчасне надання регулятору запитуваних інформації та документів, у травні – 1,7 млн грн за недоліки в корпоративному управлінні, внутрішньому контролі та управлінні ризиками.

Останній штраф у розмірі 2,54 млн грн НБУ наклав у червні 2026 року за порушення під час проведення платіжних операцій, еквайрингу та роботи з інформацією, що становить таємницю надавача платіжних послуг, одночасно винісши компанії письмове застереження.

Як повідомлялося, "Укрпошта" за січень-березень 2026 року отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн, або на 0,5%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року, тоді як її виручка скоротилася на 0,1% – до 3,34 млрд грн.

Власний капітал компанії у першому кварталі скоротився з 2,208 млрд грн до 2,003 млрд грн.

 

Теги: #смілянський #нбу #укрпошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:46 22.06.2026
Росія за останні 2 дні пошкодила 2 відділення "Укрпошти", логістичний центр у Сумах, знищила 2 автівки в Нікополі

Росія за останні 2 дні пошкодила 2 відділення "Укрпошти", логістичний центр у Сумах, знищила 2 автівки в Нікополі

15:58 22.06.2026
Хорошу ідею збільшити доступ до ліків через дозвіл їх продажу на АЗС некоректно реалізували" – ексзаступник голови Держлікслужби Вовк

Хорошу ідею збільшити доступ до ліків через дозвіл їх продажу на АЗС некоректно реалізували" – ексзаступник голови Держлікслужби Вовк

19:59 20.06.2026
Польська митниця два місяці блокує авто "Укрпошти", голова компанії відмовився від участі на URC-2026 у Гданську

Польська митниця два місяці блокує авто "Укрпошти", голова компанії відмовився від участі на URC-2026 у Гданську

14:29 20.06.2026
Укрпошта призупинила роботу пересувних відділень у Нікопольському районі після атаки дронів

Укрпошта призупинила роботу пересувних відділень у Нікопольському районі після атаки дронів

18:23 18.06.2026
НБУ може врахувати збільшення виплат військовим у липневому макропрогнозі

НБУ може врахувати збільшення виплат військовим у липневому макропрогнозі

14:12 18.06.2026
"Укрпошта" планує залучити понад 22 млн грн на оновлення автопарку від продажу списаних авто

"Укрпошта" планує залучити понад 22 млн грн на оновлення автопарку від продажу списаних авто

14:07 18.06.2026
Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

17:27 17.06.2026
Банкіри не очікують зміни облікової ставки НБУ 18 червня

Банкіри не очікують зміни облікової ставки НБУ 18 червня

14:58 17.06.2026
Росія атакувала пересувне відділення "Укрпошти" в Нікополі, поранення отримав водій автомобіля

Росія атакувала пересувне відділення "Укрпошти" в Нікополі, поранення отримав водій автомобіля

19:04 16.06.2026
НБУ захищатиме в суді правомірність штрафів банку "Альянс" і МІБ майже на 97 млн грн

НБУ захищатиме в суді правомірність штрафів банку "Альянс" і МІБ майже на 97 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Світовий банк схвалив Першу програму політики розвитку DPO для України на $3,39 млрд

Обшуки щодо Ocean Plaza загрожують продажу ОПЗ, "Оріани", Одеської кіностудії, "ХарківЕнергозбуту" й "Індару" - очільник ФДМУ

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026р

Британський уряд надасть гарантії під 210 млн фунтів стерлінгів кредиту для постачання збагаченого урану українським АЕС

ОСТАННЄ

Майже 5 тис українців отримали мікроґрант за програмою "Власна справа" з початку року – ДЦЗ

Негода знеструмила понад 160 н.п. у чотирьох областях, споживання е/е внаслідок спеки зростає – "Укренерго"

"Укрцемент" підтримує виважене підвищення тарифів на залізничні перевезення

Менше 4 тис дозволів було видано іноземцям на роботу в Україні з початку року – ДЦЗ

Мінекономіки презентувало стратегію розвитку молочної галузі до 2035р із подвоєнням експорту

Світовий банк схвалив Першу програму політики розвитку DPO для України на $3,39 млрд

Група "ТАС" збільшує інвестиції у фін- та агросектор, девелопмент, придивляється до логістики та портів – Тігіпко

Прямі іноземні інвестиції в Китай у січні-травні знизилися на 8,6%

Ціни на нафту продовжили знижуватися, Brent торгується близько $77,5 за барель

WINHUB придбав ділянку для будівництва другого логістичного парку в Київській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА