Майже 5 тис українців отримали мікроґрант за програмою "Власна справа" з початку року – ДЦЗ

Починаючи з 2022 року Державного центру зайнятості (ДЦЗ) реалізує урядову програму "Власна справа", у цьому році вже 4,9 тис. українців отримали позитивне рішення про надання мікроґранту, повідомив заступник директора ДЦЗ Станіслав Павленко в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

"Дуже важливо, що це безповоротна державна допомога. Програма передбачає надання мікроґрантів на створення або розвиток вже діючого бізнесу до 1 млн грн, і з початку 2026 року вже 4,9 тис. українців отримали позитивне рішення", – підкреслив він.

За інформацією ДЦЗ у цьому році найпопулярнішими видами діяльності у ґрантоотримувачів є: торгівля, сфера НоRеCа, переробна промисловість, тимчасове розміщення й харчування, агросфера, надання послуг, зокрема – в сфері б'юті індустрії.

Основною умовою отримання коштів є створення нових робочих місць.

Кошти отриманого гранту повертаються підприємцем за рахунок сплачених податків і зборів, передусім – за працевлаштованих ним працівників.

Документи подаються через Портал Дія. Щоб податися на отримання гранту, треба скласти заяву і представити бізнес-план. Якщо не вистачає знань щодо планування бізнесу ДЦЗ допомагає пройти навчальний курс з написання бізнес-плану.