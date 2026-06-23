Інтерфакс-Україна
Економіка
10:49 23.06.2026

Майже 5 тис українців отримали мікроґрант за програмою "Власна справа" з початку року – ДЦЗ

1 хв читати

Починаючи з 2022 року Державного центру зайнятості (ДЦЗ) реалізує урядову програму "Власна справа", у цьому році вже 4,9 тис. українців отримали позитивне рішення про надання мікроґранту, повідомив заступник директора ДЦЗ Станіслав Павленко в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

"Дуже важливо, що це безповоротна державна допомога. Програма передбачає надання мікроґрантів на створення або розвиток вже діючого бізнесу до 1 млн грн, і з початку 2026 року вже 4,9 тис. українців отримали позитивне рішення", – підкреслив він.

За інформацією ДЦЗ у цьому році найпопулярнішими видами діяльності у ґрантоотримувачів є: торгівля, сфера НоRеCа, переробна промисловість, тимчасове розміщення й харчування, агросфера, надання послуг, зокрема – в сфері б'юті індустрії.

Основною умовою отримання коштів є створення нових робочих місць.

Кошти отриманого гранту повертаються підприємцем за рахунок сплачених податків і зборів, передусім – за працевлаштованих ним працівників.

Документи подаються через Портал Дія. Щоб податися на отримання гранту, треба скласти заяву і представити бізнес-план. Якщо не вистачає знань щодо планування бізнесу ДЦЗ допомагає пройти навчальний курс з написання бізнес-плану.

Теги: #бізнес #павленко #дцз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:34 23.06.2026
Держцентр зайнятості організував профнавчання 27 тис безробітних у 2026р

Держцентр зайнятості організував профнавчання 27 тис безробітних у 2026р

10:18 23.06.2026
Менше 4 тис дозволів було видано іноземцям на роботу в Україні з початку року – ДЦЗ

Менше 4 тис дозволів було видано іноземцям на роботу в Україні з початку року – ДЦЗ

15:15 22.06.2026
Третина всіх вакансій в Україні припадає на Київ, найбільше – в сфері торгівлі та послуг

Третина всіх вакансій в Україні припадає на Київ, найбільше – в сфері торгівлі та послуг

14:46 22.06.2026
Частка жінок серед безробітних під час війни зросла до 81% – заступник директора ДЦЗ

Частка жінок серед безробітних під час війни зросла до 81% – заступник директора ДЦЗ

13:05 16.06.2026
Бізнес проти планів "Укрзалізниці" значно підвищити тарифи на вантажні перевезення, що стане черговим ударом по економіці

Бізнес проти планів "Укрзалізниці" значно підвищити тарифи на вантажні перевезення, що стане черговим ударом по економіці

11:17 08.06.2026
Бізнес зможе й надалі використовувати систему е-ТТН для внутрішніх вантажних перевезень - Мінрозвитку

Бізнес зможе й надалі використовувати систему е-ТТН для внутрішніх вантажних перевезень - Мінрозвитку

12:36 29.05.2026
Уряд цьогоріч витратить до 40 млрд грн на підтримку бізнесу, наступного року обсяг допомоги планують збільшити - Соболев

Уряд цьогоріч витратить до 40 млрд грн на підтримку бізнесу, наступного року обсяг допомоги планують збільшити - Соболев

13:58 19.05.2026
Бізнес вимагає скасування норм граничного строку експлуатації вагонів, у пріоритеті - їх технічний стан

Бізнес вимагає скасування норм граничного строку експлуатації вагонів, у пріоритеті - їх технічний стан

13:51 19.05.2026
Бізнес вимагає скасування норм граничного строку експлуатації вагонів, у пріоритеті їх технічний стан

Бізнес вимагає скасування норм граничного строку експлуатації вагонів, у пріоритеті їх технічний стан

20:11 13.05.2026
ТПП України запрошує бізнес до участі в діловій місії до Сербії 19-21 травня

ТПП України запрошує бізнес до участі в діловій місії до Сербії 19-21 травня

ВАЖЛИВЕ

НБУ зобов'язав "Укрпошту" відсторонити Смілянського та призначити нового гендиректора

Світовий банк схвалив Першу програму політики розвитку DPO для України на $3,39 млрд

Обшуки щодо Ocean Plaza загрожують продажу ОПЗ, "Оріани", Одеської кіностудії, "ХарківЕнергозбуту" й "Індару" - очільник ФДМУ

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026р

ОСТАННЄ

ЄБРР надасть Києву до EUR150 млн кредиту на модернізацію метрополітену

НБУ зобов'язав "Укрпошту" відсторонити Смілянського та призначити нового гендиректора

Негода знеструмила понад 160 н.п. у чотирьох областях, споживання е/е внаслідок спеки зростає – "Укренерго"

"Укрцемент" підтримує виважене підвищення тарифів на залізничні перевезення

Мінекономіки презентувало стратегію розвитку молочної галузі до 2035р із подвоєнням експорту

Світовий банк схвалив Першу програму політики розвитку DPO для України на $3,39 млрд

Група "ТАС" збільшує інвестиції у фін- та агросектор, девелопмент, придивляється до логістики та портів – Тігіпко

Прямі іноземні інвестиції в Китай у січні-травні знизилися на 8,6%

Ціни на нафту продовжили знижуватися, Brent торгується близько $77,5 за барель

WINHUB придбав ділянку для будівництва другого логістичного парку в Київській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА