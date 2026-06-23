Негода знеструмила понад 160 н.п. у чотирьох областях, споживання е/е внаслідок спеки зростає – "Укренерго"

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Станом на ранок 23 червня через складні погодні умови у вигляді дощу та сильних поривів вітру повністю або частково знеструмлені понад 160 населених пунктів у чотирьох областях – Сумській, Київській, Полтавській та Івано-Франківській.

"Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі", – повідомило НЕК "Укренерго" у вівторок.

За інформацією системного оператора, ворог продовжує атаки на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Внаслідок російських ударів на ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях. Наразі скрізь, де дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомили в НЕК, в Україні наразі продовжує зростати споживання електроенергії. Зокрема, 23 червня, станом на 09:30, воно було на 3,5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок.

"Причина змін – встановлення спекотної погоди на всій території України, що зумовлює активне використання кондиціонерів споживачами", – пояснили в компанії.

Своєю чергою 22 червня добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на 5,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п'ятницю, 19 червня. Причини – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня, а також суттєве підвищення температури повітря у більшості регіонів.