Інтерфакс-Україна
Економіка
10:30 23.06.2026

Негода знеструмила понад 160 н.п. у чотирьох областях, споживання е/е внаслідок спеки зростає – "Укренерго"

1 хв читати
Негода знеструмила понад 160 н.п. у чотирьох областях, споживання е/е внаслідок спеки зростає – "Укренерго"
Фото: https://www.facebook.com/npcukrenergo

Станом на ранок 23 червня через складні погодні умови у вигляді дощу та сильних поривів вітру повністю або частково знеструмлені понад 160 населених пунктів у чотирьох областях – Сумській, Київській, Полтавській та Івано-Франківській.

"Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі", – повідомило НЕК "Укренерго" у вівторок.

За інформацією системного оператора, ворог продовжує атаки на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Внаслідок російських ударів на ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях. Наразі скрізь, де дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомили в НЕК, в Україні наразі продовжує зростати споживання електроенергії. Зокрема, 23 червня, станом на 09:30, воно було на 3,5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок.

"Причина змін – встановлення спекотної погоди на всій території України, що зумовлює активне використання кондиціонерів споживачами", – пояснили в компанії.

Своєю чергою 22 червня добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на 5,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п'ятницю, 19 червня. Причини – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня, а також суттєве підвищення температури повітря у більшості регіонів.

 

Теги: #укренерго #негода #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:32 22.06.2026
З початку року в Україну надійшло понад 4 тис. одиниць енергообладнання, очікується ще майже 1,5 тис.

З початку року в Україну надійшло понад 4 тис. одиниць енергообладнання, очікується ще майже 1,5 тис.

10:38 22.06.2026
Найскладніша ситуація з енергопостачанням на Донеччині та Херсонщині, поранено двох енергетиків на Сумщині

Найскладніша ситуація з енергопостачанням на Донеччині та Херсонщині, поранено двох енергетиків на Сумщині

17:07 19.06.2026
РФ дві доби поспіль б'є по енергетиці ДТЕК у Дніпропетровській області, деякі об'єкти атаковані кілька разів

РФ дві доби поспіль б'є по енергетиці ДТЕК у Дніпропетровській області, деякі об'єкти атаковані кілька разів

16:39 19.06.2026
РФ з початку війни здійснила понад 6 тис. ударів по енергетиці України – перший заступник глави Міненерго

РФ з початку війни здійснила понад 6 тис. ударів по енергетиці України – перший заступник глави Міненерго

08:59 19.06.2026
“Це висока оцінка нашої стійкості та розвитку”, – засновник UPG Володимир Петренко про нагородження премією "УП 100. Бізнес"

“Це висока оцінка нашої стійкості та розвитку”, – засновник UPG Володимир Петренко про нагородження премією "УП 100. Бізнес"

15:55 18.06.2026
"Укренерго" напрацьовує і планує оголосити на URC-2026 рішення щодо часткового покриття військових ризиків інвесторів в нову генерацію

"Укренерго" напрацьовує і планує оголосити на URC-2026 рішення щодо часткового покриття військових ризиків інвесторів в нову генерацію

10:52 18.06.2026
Внаслідок атак без світла перебувають споживачі в п'яти областях, негода знеструмила 22 н.п. на Дніпропетровщині

Внаслідок атак без світла перебувають споживачі в п'яти областях, негода знеструмила 22 н.п. на Дніпропетровщині

20:20 17.06.2026
Одеса підписала Меморандум з Програмою RES в рамках курсу на енергетичну децентралізацію

Одеса підписала Меморандум з Програмою RES в рамках курсу на енергетичну децентралізацію

13:57 17.06.2026
ЕС та Міненерго України на URC-2026 закликатимуть про EUR650 млн внесків до Фонду підтримки енергетики

ЕС та Міненерго України на URC-2026 закликатимуть про EUR650 млн внесків до Фонду підтримки енергетики

11:15 17.06.2026
Атаки РФ залишили без світла частину споживачів у чотирьох областях, негода знеструмила 40 населених пунктів у двох

Атаки РФ залишили без світла частину споживачів у чотирьох областях, негода знеструмила 40 населених пунктів у двох

ВАЖЛИВЕ

НБУ зобов'язав "Укрпошту" відсторонити Смілянського та призначити нового гендиректора

Світовий банк схвалив Першу програму політики розвитку DPO для України на $3,39 млрд

Обшуки щодо Ocean Plaza загрожують продажу ОПЗ, "Оріани", Одеської кіностудії, "ХарківЕнергозбуту" й "Індару" - очільник ФДМУ

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026р

ОСТАННЄ

НБУ зобов'язав "Укрпошту" відсторонити Смілянського та призначити нового гендиректора

Майже 5 тис українців отримали мікроґрант за програмою "Власна справа" з початку року – ДЦЗ

"Укрцемент" підтримує виважене підвищення тарифів на залізничні перевезення

Менше 4 тис дозволів було видано іноземцям на роботу в Україні з початку року – ДЦЗ

Мінекономіки презентувало стратегію розвитку молочної галузі до 2035р із подвоєнням експорту

Світовий банк схвалив Першу програму політики розвитку DPO для України на $3,39 млрд

Група "ТАС" збільшує інвестиції у фін- та агросектор, девелопмент, придивляється до логістики та портів – Тігіпко

Прямі іноземні інвестиції в Китай у січні-травні знизилися на 8,6%

Ціни на нафту продовжили знижуватися, Brent торгується близько $77,5 за барель

WINHUB придбав ділянку для будівництва другого логістичного парку в Київській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА