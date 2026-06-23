Інтерфакс-Україна
Економіка
10:18 23.06.2026

Менше 4 тис дозволів було видано іноземцям на роботу в Україні з початку року – ДЦЗ

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Менше 4 тис дозволів було видано іноземцям на роботу в Україні з початку року – ДЦЗ
Фото: ДЦЗ

З початку цього року регіональними підрозділами Державної служби зайнятості (ДЦЗ) було видано 3,8 тис дозволів іноземцям та осіб без громадянства на роботу в Україні, повідомив заступник директора ДЦЗ Станіслав Павленко в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

"Для порівняння у 2021 році ДЦЗ видав 16,3 тис. дозволів, а у 2025 році було видано – 7,5 тис., станом на 1 червня 2026 року видано – 3,8 тис.", – підкреслив Павленко.

При цьому, за його словами, дозвіл, у залежності від категорії іноземного найманого працівника, може бути виданий зі строком дії від півроку до трьох років. "За наявності підстав, дія дозволу може продовжуватися необмежену кількість разів".

Також, як зазначив заступник директора ДЦЗ, "Державна служба зайнятості не формує міграційну політику і не залучає іноземців до роботи в Україні. Служба надає роботодавцю адміністративну послугу – оформлення дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства".

Теги: #павленко #кадри #іноземці #дцз

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