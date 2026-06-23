Інтерфакс-Україна
Економіка
09:16 23.06.2026

Мінекономіки презентувало стратегію розвитку молочної галузі до 2035р із подвоєнням експорту

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Мінекономіки презентувало стратегію розвитку молочної галузі до 2035р із подвоєнням експорту

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України презентувало проєкт Стратегії розвитку молочної галузі до 2035 року, яка передбачає нарощування виробництва продукції з високою доданою вартістю, модернізацію переробних підприємств, розширення експорту та гармонізацію законодавства з вимогами Європейського Союзу.

Як повідомила пресслужба міністерства в понеділок, однією з ключових цілей є збільшення вартості експорту молочної продукції до $800 млн до 2035 року з $401,36 млн у 2025 році.

Частку продукції з високою доданою вартістю, зокрема казеїнатів, молочно-білкових концентратів і дитячого харчування, у структурі експорту планується довести до 40%.

Стратегія також передбачає залучення до 2030 року щонайменше EUR1 млрд інвестицій у молочну переробку, створення близько 40 сучасних молокопереробних майданчиків повного циклу та будівництво не менше 100 індустріальних молочних ферм.

У документі зазначається, що молочна галузь України стикається з низкою структурних проблем, серед яких наслідки повномасштабної війни, скорочення внутрішнього ринку збуту, нестача інвестицій, обмежений доступ до зовнішніх ринків, тіньовий сегмент виробництва та недостатній рівень технологічності підприємств.

За оцінками розробників стратегії, частка України у світовому виробництві молока скоротилася з 3,6% у 1992 році до 0,7% у 2024 році. Водночас у галузі посилюється концентрація виробництва: кількість ферм із поголів'ям до 50 корів у 2015-2025 роках скоротилася з 985 до 317, тоді як кількість господарств із понад 1 тис. корів зросла з 64 до 76.

Водночас автори стратегії наголошують, що галузь продемонструвала стійкість в умовах війни. У 2025 році промислові підприємства переробили понад 3,6 млн тонн молока проти 3,2 млн тонн у довоєнному 2021 році. Експорт молочної продукції торік зріс на 12% – до 131,9 тис. тонн, а валютна виручка збільшилася на 35% – до $401,36 млн.

Серед пріоритетів стратегії – адаптація українського законодавства до норм ЄС, боротьба з фальсифікатом і тіньовим ринком, підтримка модернізації підприємств, розвиток лабораторного контролю, розширення географії експорту та просування бренду української молочної продукції на зовнішніх ринках.

Документ також враховує глобальні тенденції розвитку галузі до 2035 року, зокрема декарбонізацію виробництва, цифровізацію та повну простежуваність продукції, автоматизацію ферм і переробних підприємств, використання технологій штучного інтелекту, зростання попиту на органічну та функціональну продукцію, а також посилення екологічних вимог на міжнародних ринках.

Як уточнили в міністерстві, проєкт документа представили на засіданні Робочої групи з питань розвитку молочної галузі. Учасники обговорили також операційний план реалізації стратегії на 2027-2029 роки.

Мінекономіки запрошує представників бізнесу, профільних асоціацій, наукових установ та експертного середовища долучитися до громадського обговорення документа. Пропозиції та зауваження до проєкту стратегії приймаються до 18 липня 2026 року.

 

Теги: #мінекономіки #стратегiя #молочна_галузь

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