Інтерфакс-Україна
Економіка
07:32 23.06.2026

Світовий банк схвалив Першу програму політики розвитку DPO для України на $3,39 млрд

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Світовий банк схвалив Першу програму політики розвитку DPO для України на $3,39 млрд

Рада директорів Світового банку в ніч на вівторок схвалила Першу програму політики розвитку "Робочі місця в Україні та зростання приватного сектору" (DPO) із метою підтримки програми реформ Уряду України, спрямованої на створення умов для залучення приватного фінансування та інвестицій, сприяння вирішенню проблеми нестачі робочої сили та поглиблення транскордонної ринкової інтеграції.

"Ця перша операція в рамках серії із двох програм політики розвитку забезпечить фінансування на загальну суму в $3,39 млрд", – йдеться у пресрелізі банку.

Згідно з ним, ця сума включає позику Світового банку на суму в $1,04 млрд, підкріплену кредитним підсиленням на $540 млн від Цільового фонду із надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) за підтримки уряду Японії та гарантіями на $500 млн від уряду Великої Британії, а також грант у розмірі $2,35 млрд від Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (F.O.R.T.I.S.).

"Попри надзвичайно складні умови, Україна неухильно просувається у реалізації своєї програми реформ, створюючи умови для приватних інвестицій та створення робочих місць, а також послідовно посилюючи ринки та інституції задля реалізації свого прагнення до вступу в Європейський Союз", – наводяться у релізі слова регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Боба Сома.

Зазначається, що програма підтримує відновлення України на чолі з приватним сектором шляхом просування реформ у трьох напрямах. Серед них створення умов для фінансування та інвестицій із боку приватного сектору, зокрема шляхом реформування нормативно-правової бази, що регулює публічно-приватне партнерство та фінансове посередництво для малих і середніх підприємств, а також через зусилля із просування програми приватизації.

Другим напрямом є залучення кваліфікованої робочої сили на робочі місця шляхом реалізації реформ із модернізації житлової політики, розвитку підприємництва серед ветеранів, заохочення участі жінок на ринку праці та зменшення невідповідності компетенцій вимогам.

Третій напрям – просування транскордонної ринкової інтеграції шляхом посилення прозорості виплат для підтримки сільського господарства, інтеграції інституцій ринку електроенергії з ЄС та приведення вимог щодо екологічного моніторингу у відповідність.

 

Теги: #кредит #сб

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