Група "ТАС" збільшує інвестиції у фін- та агросектор, девелопмент, придивляється до логістики та портів – Тігіпко

Фото: Forbes Ukraine

Група "ТАС" планує інвестувати $250-300 млн у статутні капітали банків, страхових компаній та інших своїм активів у фінансовому секторі, також хоче збільшити земельний банк та посилює елеваторне господарство в агросекторі, активно вкладає в девелопмент та придивляється до логістики та портовой інфраструктури, повідомив засновник та глава групи Сергій Тігіпко.

"Ми сьогодні самі великі у фінансовому секторі серед приватних власників українських. І тут ми нарощуємо свій темп. Тому нам прийдеться, хочемо ми чи не хочемо, інвестувати в статутні капітали. Я думаю, що десь $250-300 млн тільки підвищення статутних капіталів ми проінвестуємо", – сказав Тігіпко на інвестиційній конференції Concorde Capital, яку інвесткомпанія провела вперше з 2019 року минулого тижня в Києві.

"Все інше – будемо шукати варіанти. Нас цікавить сільське господарство. Ми зараз би із задоволенням 20-25 тис. (га) купили. Посилюємо своє елеваторне господарство", – додав засновник.

Він зазначив, що група почала зараз активно інвестувати в девелопмент.

"Ми почали 220 тис. кв. м на Оболоні. Ми докупили ще 5 га у цей же проєкт. У 2027 році ми 350 тис. (кв. м.) почнемо на Лівому березі. Це достатньо великі інвестиції", – уточнив бізнесмен.

За його словами, група дивиться також на логістику та портову інфраструктуру, і сам Тігіпко особисто відвідував Чорноморськ.

"Можу сказати, мені не дуже подобається сектор: як на мене – переоцінений, всі звикли до якогось ненормального тарифу, який був на початку війни. Такого не буде більше", – зауважив власник групи.

Він наголосив, що група "кожен рік, кожен день" постійно аналізуємо проєкти.

"Ми сидимо і чекаємо, коли прийде гарна, жирна риба. Ми хотіли купити страхову компанію ("МетЛайф"), але поляки (PZU) обігнали. Нічого, почекаємо. Я казав (Річард) Бренсон, угоди, це як рейсовий автобус: один поїхав, інший приїде. Будемо чекати наступний", – сказав Тігіпко.

Група "ТАС" є однією з найбільших фінансово-промислових груп в Україні, яка працює в банківському секторі, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, логістиці, агросекторі, харчовій промисловості, виробництві пакувальних матеріалів і нерухомості. Серед іншого, в неї входять ТАСкомбанк, Універсал Банк (mono) та Ідея Банк.

CEO агрохолдингу "ТАС Агро" Олег Заплетнюк цього року повідомляв, що стратегічним планом передбачено розширення земельного банку з нинішніх 80 тис. га до 100 тис. га вже до кінця 2026 року. "Наступним кроком плануємо збільшення до 120 тис. га, але це до 2028 року", – сказав він.