Інтерфакс-Україна
Економіка
19:35 22.06.2026

Прямі іноземні інвестиції в Китай у січні-травні знизилися на 8,6%

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Прямі іноземні інвестиції в Китай у січні-травні знизилися на 8,6%
Фото: Unsplash

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку Китаю в січні-травні зменшився на 8,6% порівняно з тим самим періодом минулого року – до 327,29 млрд юанів ($48 млрд), свідчать дані міністерства торгівлі.

Виробничий сектор залучив 87 млрд юанів, сфера послуг – 234,15 млрд юанів. Інвестиції у високотехнологічні сегменти в цих секторах зросли на 19,4% і сягнули 130,14 млрд юанів.

ОАЕ збільшили ПІІ в Китай майже вчетверо (на 285,5%), Малайзія – на 108,6%, Швейцарія – на 49,4%, США – на 17,3%, – наводить дані відомства агентство "Сіньхуа".

У січні-травні в КНР було зареєстровано 25,297 тис. нових підприємств з участю іноземного капіталу, що на 5,3% перевищило показник за аналогічний період 2025 року.

За підсумками 2025 року обсяг ПІІ в Китаї скоротився на 9,5% – до 747,7 млрд юанів.

Теги: #китай #інвестиції

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