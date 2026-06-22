Ціни на нафту продовжили знижуватися, Brent торгується близько $77,5 за барель

Ціни на нафту прискорили падіння ввечері в понеділок, трейдери оцінюють підсумки першого раунду американсько-іранських переговорів, що завершився у Швейцарії.

Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними станом на 18:16 кч, торгуються по $77,48 за барель, що на $3,09 (3,84%) нижче рівня закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у серпні на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшали на $2,38 (3,14%), до $73,47 за барель.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що Вашингтон і Тегеран створили механізм координації для гарантування безпечного судноплавства в Ормузькій протоці.

"Ми хотіли переконатися, що ми дійсно створили механізм координації, щоб ми могли розмінувати Ормузьку протоку і щоб у разі виникнення конфліктів, які неминуче трапляються, могли гарантувати дії з їх урегулювання замість ескалації", – сказав він на пресконференції в Бюргенштоку в понеділок.

Голова МЗС Ірану Аббас Аракчі написав у соцмережі X, що Тегеран домігся послаблень у режимі санкцій щодо експорту нафти та нафтохімічної продукції, зняття морської блокади, а також розблокування частини заморожених активів.

"Прогрес, досягнутий США та Іраном на переговорах у Швейцарії, ймовірно, є головним чинником, що сприяє зниженню цін на нафтовому ринку в понеділок", – зазначив аналітик UBS Джованні Стауново. Тегеран уже відновив експорт нафти, який раніше було зупинено через блокаду іранських портів. "Вивільнення цих обсягів нафти збільшує пропозицію на світовому ринку", – додав експерт.

Обсяг поставок через Ормузьку протоку зріс, пише Bloomberg. Дані, зібрані агентством, показали, що за вихідні через цю ключову для ринку енергоносіїв водну артерію пройшло кілька мільйонів барелів нафти.

"Перевезення через Ормузьку протоку розглядатимуться як індикатор прогресу у відновленні поставок нафти та, певною мірою, у дипломатичних зусиллях", – вважає аналітик Sparta Commodities Ніл Кросбі.