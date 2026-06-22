WINHUB придбав ділянку для будівництва другого логістичного парку в Київській області

Фото: Пресслужба WINHUB

Масштабний проєкт з розвитку логістичних потужностей України WINHUB, який реалізує корпорація TERWIN, придбав земельну ділянку в Пристоличній громаді Бориспільського району Київської області площею 26 га для будівництва логістичного парку класу "А" WINHUB Kyiv airport, старт будівництва першої черги на цьому об’єкті заплановано на ІІ півріччя 2026 року, повідомили в пресслужбі компанії.

"З початку року ми придбали вже другу ділянку з десяти запланованих для будівництва логістичних комплексів у рамках нашого проєкту WINHUB. На тлі постійних атак ворога на складську та транспортну інфраструктуру України таке рішення може виглядати незвично. Але ми переконані: саме зараз формується майбутній логістичний потенціал країни. І ми продовжуємо інвестувати в нього. Україна має будуватися не після війни, а під час війни. Кожна нова інвестиція сьогодні — це більше, ніж квадратні метри чи бетон. Це сигнал світові, що Україна не лише бореться, а й розвивається", — зазначив Руслан Шостак, президент корпорації TERWIN, засновник WINHUB.

Водночас, за його словами, український бізнес має стати точкою опори для західного інвестора - створювати інфраструктуру, партнерства, прозорі правила та середовище довіри для міжнародного капіталу.

Ділянка, де з’явиться WINHUB Kyiv airport, розташована у с. Велика Олександрівка, вздовж автошляху М-03 Київ — Бориспіль на перетині двох ключових міжнародних транспортних коридорів E40 та E95, в 12 км від столиці та 7 км від аеропорту. Заплановано чотири черги, площа першої черги - 24,3 тис. кв. м, загальна площа парку - близько 160 тис. кв. м. Концепція логістичного парку передбачає створення екосистеми для бізнесу, з інфраструктурою та сервісами для забезпечення безперебійної, ефективної та комфортної роботи й відпочинку резидентів і відвідувачів. Зокрема, на території парку передбачений Welcome Center, що поєднує офісні, сервісні, торговельні та супутні функції для резидентів і відвідувачів парку.

Проєкт реалізується відповідно до запланованого графіка.

Як повідомлялось, у березні 2026р WINHUB придбав земельну ділянку площею 18 га у селі Мрія Дмитрівської територіальної громади Бучанського району Київської області.

WINHUB стане першою в Україні мережею логістичних парків, які повністю відповідають європейським стандартам класу "А" та мають LEED сертифікацію. Наразі у портфелі три ділянки - одна в Одеській та дві у Київській області. До 2032 року завдяки WINHUB в Україні працюватимуть сучасні логістичні парки загальною площею 1 млн кв. м. На даний час ведуться активні перемовини з фінансовими партнерами. Готуються пакетні та індивідуальні пропозиції для потенційних орендарів щодо співпраці.