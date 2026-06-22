З початку року в Україну надійшло понад 4 тис. одиниць енергообладнання, очікується ще майже 1,5 тис.

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З початку 2026 року до України надійшло 4007 одиниць енергетичного обладнання у вигляді генераторів, трансформаторів, блочно-модульних котельних (БМК), когенераційних установок (КГУ), котлів тощо, повідомило Міністерство енергетики України у понеділок.

Допомогу надали партнери з ЄС, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Люксембургу, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Словаччини, США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Швеції, Японії, Чехії, Польщі, Кіпру, Китаю, UNICEF/WASH, PFRU, VOLVO.

"Очікуємо на надходження ще 903 генераторів, 426трансформаторів та 159 одиниць іншого обладнання, зокрема – котлів, БМК і КГУ", – зазначили в Міненерго.

За даними відомства, у регіони зі складів хабу з початку року було відправлено 432 вантажі гуманітарної допомоги загальною вагою 3,4 тис. тонн.Зокрема, 2503 генератори, 88трансформаторів та 160 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.

Загалом енергетичну гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення надали 39 країн, зокрема: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Республіка Корея, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція, Японія, Об’єднані Арабські Емірати, Республіка Болгарія, Туреччина, Китайська Народна Республіка.