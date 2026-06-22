Інтерфакс-Україна
Економіка
15:15 22.06.2026

Третина всіх вакансій в Україні припадає на Київ, найбільше – в сфері торгівлі та послуг

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Третина всіх вакансій в Україні припадає на Київ, найбільше – в сфері торгівлі та послуг
Фото: ДЦЗ

На "Єдиному порталі вакансій" більшість пропозицій роботи, близько 71 тис одиниць, спостерігається у Києві, повідомив заступник директора Державного центру зайнятості (ДЦЗ) Станіслав Павленко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

"Внаслідок внутрішньої міграції населення та релокації бізнесу зростає попит на працівників у відносно безпечних регіонах, а на прифронтових територіях, навпаки, економічна активність скорочується. Більш за все пропозицій роботи налічується у місті Києві: 71 тис. одиниць, або третина всіх наявних вакансій", – повідомив представник ДЦЗ.

Якщо розглянути наявність вакансій по областям, то більш за все пропозицій по роботі спостерігається у Львівській області – 22 тис. пропозицій або 10% всіх вакансій; Дніпропетровській – 18 тис. або 8% всіх вакансій; Київській – 16 тис. або 7% всіх вакансій; Одеській -14 тис. або 6% всіх вакансій; Харківській – 11 тис. або 5% всіх вакансій.

Найменш вакансій спостерігається у Луганській області – 207 пропозицій.

За інформацією представника ДЦЗ, "на "Єдиному порталі вакансій" найбільше пропозицій роботи пропонується для: працівників сфери торгівлі та надання послуг".

Зокрема, роботодавці шукають 17 тис продавців та майже 7 тис адміністраторів.

"Суттєвий попит за окремими професіями зумовлений значною плинністю кадрів у цих галузях. Досить часто змінюють роботу продавці, офіціанти, баристи, підсобні робітники, вантажники. Крім того, завжди найбільше вакансій подається за професіями, які зустрічаються майже в усіх галузях економіки – водій, бухгалтер, юрист, економіст", – пояснив Павленко.

Теги: #київ #вакансії #павленко #дцз

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