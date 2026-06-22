Інтерфакс-Україна
Економіка
13:59 22.06.2026

Україна перейшла на NCTS Фаза 6 з єдиною декларацією через Польщу та Словаччину

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Україна перейшла на NCTS Фаза 6 з єдиною декларацією через Польщу та Словаччину

Державна митна служба України (ДМС) з понеділка, 22 червня 2026 року, розпочала перехід на застосування оновленої версії Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS) Фаза 6, яка передбачає подальше вдосконалення електронного обміну даними між митними адміністраціями в межах "митного безвізу".

Як повідомив голова Державної митної служби (ДМС) Орест Мандзій у своїй колонці для агентства "Інтерфакс-Україна", особливістю Фази 6 є право кожної країни самостійно обирати формат роботи: або залишити подачу декларацій Т1 з даними безпеки в одному документі, або подавати дві окремі декларації в різні системи - Т1 в національну NCTS та дані безпеки в Систему контролю імпорту ЄС (ICS2). Україна обрала варіант збереження єдиного документа для мінімізації витрат бізнесу та уникнення затримок на кордоні.

Очільник відомства зазначив, що Польща та Словаччина підтримали аналогічний підхід, що дозволить українським перевізникам використовувати єдину комбіновану декларацію для транзиту та безпекового контролю при ввезенні товарів до ЄС через ці країни.

Водночас при в’їзді на територію Євросоюзу через Румунію (яка перейшла на Фазу 6 з 25 травня поточного року) або Угорщину (перейшла з 18 січня) українським компаніям, окрім стандартної декларації Т1, необхідно додатково подавати загальну декларацію в’їзду (ENS) до системи ICS2 відповідно до європейських вимог.

Мандзій нагадав, що з моменту приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту 1 жовтня 2022 року в країні було оформлено понад 361 тис. декларацій, а у травні цього року зафіксовано рекордний показник - 18,8 тис. оформлених документів.

Як повідомлялося, у зв’язку з технічними налаштуваннями при переході на нову версію система NCTS була тимчасово недоступна 22 червня з 10:00 до 14:00, а служба підтримки з питань спільного транзиту ДМС працюватиме цілодобово.

Теги: #мандзій_орест #дмс

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