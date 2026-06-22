БЕБ оголосило конкурси на посади керівників семи теруправлінь

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) оголосило конкурси на заміщення посад керівників семи територіальних управлінь (ТУ) відомства, повідомив директор бюро Олександр Цивінський.

Як повідомив очільник відомства у телеграм-каналі в понеділок, пропонуються посади керівників семи територіальних управлінь БЕБ: Вінницької, Волинської, Закарпатської, Київської, Львівської, Полтавської областей та міста Києва

"Ми шукаємо не просто керівників. Ми шукаємо лідерів. Людей, які готові брати на себе відповідальність у складних умовах, вести за собою команду, ухвалювати непрості рішення, досягати результату та відповідати не лише за власні дії, а й за роботу своїх підлеглих. І не важливо, де ви здобули цей досвід: у держсекторі чи бізнесі. Нам потрібні професіонали, які готові працювати для країни", - зазначив Цивінський.

Згідно з опублікованою ним інформацією, кандидати на зазначені посади повинні мати вищу юридичну та/або економічну освіту та не менше 5-ти років досвіду на керівних посадах. Також кандидати на посади мають володіти вільно володіти українською мовою (мати відповідний сертифікат). Керівникам ТУ пропонується оклад від 50,7 тис. грн до 73 тис. грн та бронювання для військовозобов’язаних.

Подати документи для участі у конкурсах на вакансії можна до 18:00 3 липня поточного року.

Водночас голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначив, що уповільнення детінізації економіки є спільною "заслугою" Державної податкової служби України (ДПС), Держмтислужби (ДМС) та БЕБ і закликав до їх більшої активності.

"Вони всі є недостатню ефективними в боротьбі з тінню. Їм треба працювати краще", - наголосив Гетманцев і додав що через слабку системну боротьбу з тінню (зокрема в тютюновій та горілчаній галузях, контрабанді та діяльності карго-компаній) недовиконання дохідної частини держбюджету минулого року за напрямами податкової становило понад 30 млрд грн.