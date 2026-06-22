Інтерфакс-Україна
Економіка
13:20 22.06.2026

Збільшення до 1,5 ГВт потужності на урядовому конкурсі стимулює бізнес інвестувати в капітальні енергорішення – RSE Group Ukraine

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Збільшення до 1,5 ГВт потужності на урядовому конкурсі стимулює бізнес інвестувати в капітальні енергорішення – RSE Group Ukraine

Рішення Кабінету міністрів України щодо збільшення до 1,5 ГВт загальної потужності на конкурсі з будівництва нової розподіленої генерації є стратегічним кроком для зміцнення енергосистеми країни, вважає директорка інжинірингової компанії RSE Group Ukraine Ганна Позднякова.

За її словами, відповідні зміни до урядової постанови №761, які також передбачають розширення регіональних лотів, покликані прискорити децентралізацію та залучити приватні інвестиції.

Вона зазначила, що такі масштабні кроки виконавчої влади повністю збігаються з трансформацією мислення вітчизняного бізнесу, який проактивно розбудовує власну автономність, не чекаючи лише на державні проєкти.

Директорка RSE Group Ukraine наголосила, що комерційний сектор сьогодні розглядає інвестиції у власну генерацію як елемент загальнонаціональної стійкості.

"Рішення уряду розширити конкурс до 1,5 ГВт – це чіткий сигнал для всього ринку, що розподілена генерація є єдиним надійним вектором розвитку країни. Водночас український реальний сектор сьогодні демонструє високу зрілість і проактивність. Промисловість, ритейл та логістика переходять до впровадження капітальних комплексних рішень за власні кошти", – сказала Подзнякова в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона також звернула увагу, що локальні енергомоделі, які розбудовує приватний сектор, стають надійним додатковим плечем для централізованої енергосистеми, адже вони суттєво знижують навантаження на мережу в пікові періоди та підвищують загальну гнучкість ринку.

"Запит ринку остаточно став системним: підприємства відмовляються від тимчасових аварійних рішень на користь повноцінних енергетичних моделей з чітким розрахунком довгострокової економіки, окупності інвестицій та повної інтеграції у свої виробничі процеси", – резюмувала Позднякова.

Як повідомлялося, уряд 2026 року запустив другий конкурс на нову генеруючу потужність, на який виставив 1505 МВт в дефіцитних регіонах – Київська та Черкаська області отримують квоту в 250 МВт, Сумська, Харківська та Полтавська області – 872 МВт, Дніпропетровська область – 283 МВт, Одеська – 100 МВт.

Член правління НЕК "Укренерго" Іван Юрик 18 червня зазначив, що компанія найближчими тижнями завершить підготовку тендерної документації на цей конкурс, після чого він буде оголошений.

Він уточнив, що учасники конкурсу матимуть три місяці на подачу заявок і 20 місяців з моменту укладення договору на введення об’єктів в експлуатацію.

Юрик додав, що максимальна ціна продажу е/е становитиме 28 центів за кВт*год, але висловив сподівання, що вона знизиться під час конкурсу. Підтримка інвесторам буде надаватися за механізмом feed-in-premium, на відміну від першого подібного конкурсу, який завершився минулого року, де інвесторам "Укренерго" буде компенсувати капітальні витрати на будівництво об’єктів. За його результатами інвестори прогарантували будівництво приблизно 70 МВт потужності.

RSE s.r.o. – міжнародна інжинірингова компанія з власним виробничим майданчиком у м. Брно (Чехія), що спеціалізується на рішеннях для енергетичної стійкості. Є офіційним партнером з постачання та сервісного обслуговування виробника газових двигунів MWM. RSE забезпечує повний цикл послуг "під ключ": від модульних когенераційних станцій до промислових теплових насосів та BESS. Встановлена потужність реалізованих проєктів компанії в Європі та Україні перевищує 900 МВт.

RSE Group Ukraine зазначала, що використання сучасних модульних рішень формату plug-and-play (підключай і працюй) дозволяють бізнесу швидко розгорнути власну генерацію і повністю нівелювати ризики, пов’язані з обмеженнями імпорту.

Теги: #rse_group #потужності

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