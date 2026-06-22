Інтерфакс-Україна
Економіка
13:02 22.06.2026

Рада не готова надати ДМС правоохоронну функцію - думка

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Рада не готова надати ДМС правоохоронну функцію - думка

Верховна Рада не готова надати право на здійснення оперативно-розшукової діяльності Державній митній службі України (ДМС) під час розгляду проєкту нового Митного кодексу, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що це рішення (надння правоохоронної функції для самостійного розслідування злочинів у сфері своєї відповідальності - ІФ-У) може розглядатися, але тільки після реформування. От нехай зросте довіра бізнесу до них, і тоді будемо вже приймати такі рішення", - заявив народний депутат.

Він зазначив, що уряд уже зареєстрував у парламенті проєкт нового Митного кодексу, який планується ухвалити до кінця поточного року. За словами Гетманцева, наразі збирається перша робоча група, а сам документ буде суттєво доопрацьовано як до першого, так і до другого читання.

Коментуючи поточну роботу ДМС, голова профільного комітету підкреслив, що реальні результати протидії контрабанді від нового керівництва очікуються не раніше ніж через пів року. Наразі відомство виконує план, проте головними критеріями ефективності (KPI) мають стати стабільні показники та істотне зменшення обсягів контрабанди за певними групами товарів, зокрема щодо одягу, взуття, електроніки та харчових продуктів. Гетманцев додав, що відповідне доручення щодо розробки цих KPI вже надано Міністерству фінансів України.

Як повідомлялося, новий проєкт Митного кодексу уряд зареєстрував у Раді 28 травня. Його прийняття є однією з умов надання Україні третього траншу макрофінансової допомоги в рамках Позики на підтримку від Євросоюзу розміром близько EUR1,45 млрд.

В ДМС підкресили, що проєкт закону складається з 781 статті. Текст кодексу розроблявся Мініфіном із метою адаптації національного законодавства до стандартів ЄС. Документ враховує результати оцінки Європейської Комісії, після направлення до якої було проведено 14 робочих зустрічей із європейськими експертами.

Основні зміни порівняно з чинним законодавством передбачають повний перехід на митну термінологію ЄС, запровадження європейських підходів до прийняття рішень, декларування, митного боргу, гарантій та звільнень від сплати мита, а також впровадження системи авторизацій і митних процедур. Водночас задля забезпечення безперервності бізнес-процесів передбачено, що безстрокові авторизації продовжать свою дію, а строкові діятимуть до завершення свого строку або відповідних операцій. Окрім того, однією з ключових новацій оновленого документа є надання митним органам правоохоронної функції для самостійного розслідування злочинів у сфері своєї відповідальності.

Заступник голови ДМС Владислав Суворов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" сказав, що Раді знадобиться час для ознайомлення з проєктом нового Митного кодексу.

"Ми розуміємо, що навіть фізично його просто прочитати, не те щоб зрозуміти, як воно функціонує, потрібен час. Це вже залежатиме від готовності парламенту це зробити", – сказав він.

Щодо КРІ, то Рада 26 травня провалила законопроєкт №12360 встановлення ключових показників ефективності для митних органів (який містить необхідні зміни до Митного кодексу про скасування пільг на посилки).

Теги: #гетманцев #дмс

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