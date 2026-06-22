Інтерфакс-Україна
Економіка
12:19 22.06.2026

Очільник фінкомітету Ради Гетманцев очікує ухвалення закону про оподаткування імпортних посилок восени-2026

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Очільник фінкомітету Ради Гетманцев очікує ухвалення закону про оподаткування імпортних посилок восени-2026

Україна має восени поточного року ухвалити законопроєкт про скасування пільгового оподаткування імпортних посилок до EUR150 в межах зобов’язань перед Європейським Союзом (ЄС) та Міжнародним валютним фондом (МВФ), повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"На жаль, не всі народні депутати почули голос бізнесу, можливо, тому, що він був недостатньо гучним та вимогливим, тому й маємо результат 217 голосів за цей законопроект в залі й провал його розгляду. З іншого боку, ми маємо його (прийняття) як наше зобов’язання перед ЄС на осінь, і маємо його в меморандумі з МВФ також на осінь. Я не бачу жодних можливостей для невиконання цих взятих на себе зобов’язань і не бачу, чесно кажучи, логіки (не приймати цей законопроєкт)", - розповів Гетманцев в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, виконання цього структурного маяка за новим графіком програми розширеного фінансування EFF (Extended Fund Facility) необхідне для виділення третього траншу. Попередня спроба скасувати пільгу відбулася 26 травня, коли Верховна Рада відхилила законопроєкт №12360 про зміни до Митного кодексу щодо ключових показників ефективності Державної митної служби (ДМС). Після провалу цього документа Кабінет Міністрів України має подати новий законопроєкт про скасування пільги з податку на додану вартість (ПДВ) на посилки вартістю до EUR150.

Нова програма EFF загальним обсягом $8,1 млрд через затягування війни замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, за якою Україна отримала дев’ять траншів на $10,6 млрд. Перший транш нової програми обсягом SDR1,11 млрд ($1,5 млрд) надійшов до держбюджету на початку березня цього року. На 2026 рік заплановано три перегляди програми — на початку червня, вересня та грудня, успішне проходження яких дозволить Україні отримати два транші по SDR0,50 млрд (близько $0,7 млрд) та один обсягом SDR0,70 млрд (близько $1,0 млрд).

Теги: #оподаткування #гетманцев #посилки

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