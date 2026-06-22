Збитки держави через незаконний видобуток надр склали понад 1,5 млрд грн – генпрокурор

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У п’яти регіонах країни висунуто дев’ять підозр за незаконний видобуток понад 450 тис. кубометрів корисних копалин загальнодержавного значення без спеціальних дозвільних документів або з порушенням їх умов і терміну дії, та завдані збитки на 1,5 млрд грн, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко у понеділок.

"Йдеться про граніт, габро, підземні води та інші природні ресурси. Серед підозрюваних – керівники державних і комунальних підприємств, посадовці державних компаній, міський голова, арбітражний керуючий-ліквідатор одного підприємств та представник приватного бізнесу", – написав він у Телеграм.

Зокрема, підозрювані незаконно видобули з родовища понад 375 тис. кубометрів граніту. "Для цього здійснили щонайменше 12 вибухових робіт та завдали державі збитків на понад 1,255 млрд грн", – підкреслює генпрокурор.

В іншому випадку, без спеціального дозволу видобули понад 60 тис. кубометрів підземної води з 30 свердловин, які використовувалися для централізованого водопостачання мешканців громади, завдавши понад 12,6 млн грн збитків.

Також, за словами Кравченка, учасники оборудок розкрадали державне майно та зловживали службовим становищем. Для незаконного видобутку вони використовували державну техніку.