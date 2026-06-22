Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли на 20,9%

Національний банк України (НБУ) минулого тижня збільшив інтервенції на міжбанківському ринку на $241,3 млн, або на 20,9%, – до $1 млрд 396,2 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти юрособами зросло до $211,5 млн з $166,0 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $846,1 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення середньоденне негативне сальдо збільшилось: з понеділка по четвер воно становило майже $23,2 млн проти $21,1 млн на позаминулому тижні, а продаж безготівкової валюти всі ці дні перевищував її купівлю.

Офіційний курс гривні до долара послабився з 44,8144 грн/$1 на початку тижня до 44,9125 грн/$1 наприкінці.

На готівковому ринку курс долара протягом тижня загалом повторював динаміку офіційного: курс купівлі зріс на 10 коп. – до 44,64 грн/$1, а курс продажу – майже на 11 коп., до 45,04 грн/$1.