Інтерфакс-Україна
Економіка
10:53 22.06.2026

Інвестиції в ІП за 2024-2025рр зросли на 48% і перевищили 45 млрд грн – Кисилевський

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Інвестиції в ІП за 2024-2025рр зросли на 48% і перевищили 45 млрд грн – Кисилевський
Фото: https://www.facebook.com/kysylevskyy.official/

Обсяг інвестицій  в індустріальні парки (ІП) України станом на початок 2026 року становив 45,18 млрд грн, що на 48,1% більше порівняно з початком 2024 року, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у Facebook.

"Є всі підстави очікувати, що у 2026 році кількість заводів, які збудовано або будуються в індустріальних парках, перевищить 50. Станом на початок року їх кількість становила 37", – розповів він на форумі "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку" у Білій Церкві (Київська обл.), презентуючи журнал "Індустріальні парки 2026".

Кисилевський навів дані з презентованого журналу, згідно з якими наразі сумарна енергетична потужність, доступна для резидентів ІП в Україні, перевищила 300 МВт, а збудовані та відновлені в них промислові площі становлять 1,2 млн кв. м.

Загалом в індустріальних парках України створено 4712 робочих місць. Лідерами за цим показником є ІП "Френдлі Віндтехнолоджі" (922) та "Західноукраїнський промисловий хаб" (898).

Крім того, в рамках державної програми стимулювання розвитку інженерно-транспортної інфраструктури ІП у 2024-2025 рр. профінансовано 56 проектів на загальну суму 1,98 млрд грн.

Як нагадав Кисилевський, ці кошти надано на умовах співфінансування 50% на 50% (для прифронтових і деокупованих територій – 20% на 80%) та спрямовані на будівництво мереж електро-, газо- та водопостачання, реконструкцію під’їзних шляхів та залізничних колій.

За наведеними даними, державне фінансування отримали 22 індустріальні парки, які сумарно зобов’язалися побудувати не менше як 110 тис. кв. м промислових площ та відкрити принаймні 44 нових виробничих підприємства.

"Відтак 1 грн державних інвестицій в промислову інфраструктуру дає змогу залучити 5-6 грн приватних інвестицій", – констатує нардеп.

Як повідомлялося, в держбюджеті на 2026 рік на розвиток промислової інфраструктури ІП передбачено 1 млрд грн.

Індустріальні парки – складова політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".

За даними Мінекономіки, наразі у Реєстрі індустріальних парків налічується 120 об’єктів.

Теги: #індустріальні_парки #кисилевський

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