Інтерфакс-Україна
Економіка
10:22 22.06.2026

Голова комітету Ради Гетманцев вважає жорстким бачення Мінфіну щодо зміни критеріїв податкового резидентства

2 хв читати
Голова комітету Ради Гетманцев вважає жорстким бачення Мінфіну щодо зміни критеріїв податкового резидентства

Законопроєкт Міністерства фінансів щодо змін до Податкового кодексу, опублікований наприкінці лютого цього року, робить революцію статусу податкового резидента та значно розширює коло резидентів, ця жорстка норма потребує дискусії, заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Дискусія з цього поводу не розпочата. Мінфін поки просто опублікував цей проєкт. Я не певен, що ми його підтримуємо в цій редакції, бо редакція насправді жорстка. Вона робить революцію резидентського статусу і значно розширює коло резидентів", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гетманцев нагадав, що наразі законодавством встановлений каскадний принцип, коли під час визначення резидентства відбувається перехід від одного критерію до іншого. На думку голови комітету, ці критерії достатньо об’єктивні, зрозумілі, але вони допускають певну можливість для маневру в їхніх межах.

"Мінфін пропонує зробити їх більш визначеними і замінити каскадний принцип. При цьому кількість резидентів значно розшириться. Маємо послухати позицію Мінфіну та інших, у кого буде позиція з цього приводу. Я би зараз не обіцяв людям, що система буде змінена порівняно з тими критеріями, які є зараз", – зазначив голова комітету.

На його думку, це навряд чи стимулюватиме повернення українців з-за кордону, але необхідно почути аргументацію Мінфіну.

Законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації правил протидії практикам ухилення від сплати податків, які мають безпосередній вплив на функціонування внутрішнього ринку Європейського Союзу та України, відповідно до Директиви Ради (ЄС) 2016/1164/ЄС від 12 липня 2016 року" Мінфін опублікував на своєму сайті 24 лютого цього року. Норми щодо статуси податкового резидентства – це лише частина пропозицій у цьому документі, який загалом містить 50 сторінок.

Теги: #гетманцев #податкове_резидентство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:40 22.06.2026
Гетманцев підтверджує обіцянку не змінювати систему єдиного податку до кінця війни

Гетманцев підтверджує обіцянку не змінювати систему єдиного податку до кінця війни

09:19 22.06.2026
Голова комітету Ради Гетманцев має сумніви щодо змін у фінмоніторингу ПЕП через позицію НБУ

Голова комітету Ради Гетманцев має сумніви щодо змін у фінмоніторингу ПЕП через позицію НБУ

14:37 16.06.2026
Комітет Ради підтримав продовження ставки податку для банків на рівні 50%

Комітет Ради підтримав продовження ставки податку для банків на рівні 50%

12:06 11.06.2026
Гетманцев вважає передчасним надання правоохоронних функцій ДМС до її реформи

Гетманцев вважає передчасним надання правоохоронних функцій ДМС до її реформи

11:22 04.06.2026
Голова комітету Ради вчергове підтвердив намір боротися з очільником Мінцифри

Голова комітету Ради вчергове підтвердив намір боротися з очільником Мінцифри

12:42 03.06.2026
Мінцифри вважає заяви Гетманцева конфліктом інтересів та тиском на реформу грального ринку

Мінцифри вважає заяви Гетманцева конфліктом інтересів та тиском на реформу грального ринку

ВАЖЛИВЕ

Обшуки щодо Ocean Plaza загрожують продажу ОПЗ, "Оріани", Одеської кіностудії, "ХарківЕнергозбуту" й "Індару" - очільник ФДМУ

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026р

Британський уряд надасть гарантії під 210 млн фунтів стерлінгів кредиту для постачання збагаченого урану українським АЕС

НКРЕКП планує звільнити мешканців пошкодженого атаками РФ житла від плати за розподіл природного газу

ОСТАННЄ

Після запуску фінансування "Житло для ВПО з ТОТ" 3 тис. українських родин придбали власне житло – Кулеба

Єврокомісія готує закон про диверсифікацію постачання критичних мінералів на тлі залежності ЄС від Китаю – ЗМІ

Мінрозвитку: Зняття фінансового тиску з ТКЕ – питання національної безпеки

Видатки загального фонду держбюджету України за 5 міс.-2026 зросли на 16,9%, у травні – на 27%

Виторг від продажу алкоголю в Україні за п'ять місяців зріс на 13,5% – Гетманцев

АМУ закликає погасити борги за водопостачання, щоб не підвищувати тарифи на воду

Обшуки щодо Ocean Plaza загрожують продажу ОПЗ, "Оріани", Одеської кіностудії, "ХарківЕнергозбуту" й "Індару" - очільник ФДМУ

Розвиток індустріальних парків може стимулювати програма доступних кредитів - думка

"Метінвест" спрямував понад 10 млн грн у капремонт обладнання коксової батареї 5-6

Україна до зими має відновити 6,2 ГВт генерації – перший заступник глави Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА