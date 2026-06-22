Голова комітету Ради Гетманцев вважає жорстким бачення Мінфіну щодо зміни критеріїв податкового резидентства

Законопроєкт Міністерства фінансів щодо змін до Податкового кодексу, опублікований наприкінці лютого цього року, робить революцію статусу податкового резидента та значно розширює коло резидентів, ця жорстка норма потребує дискусії, заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Дискусія з цього поводу не розпочата. Мінфін поки просто опублікував цей проєкт. Я не певен, що ми його підтримуємо в цій редакції, бо редакція насправді жорстка. Вона робить революцію резидентського статусу і значно розширює коло резидентів", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гетманцев нагадав, що наразі законодавством встановлений каскадний принцип, коли під час визначення резидентства відбувається перехід від одного критерію до іншого. На думку голови комітету, ці критерії достатньо об’єктивні, зрозумілі, але вони допускають певну можливість для маневру в їхніх межах.

"Мінфін пропонує зробити їх більш визначеними і замінити каскадний принцип. При цьому кількість резидентів значно розшириться. Маємо послухати позицію Мінфіну та інших, у кого буде позиція з цього приводу. Я би зараз не обіцяв людям, що система буде змінена порівняно з тими критеріями, які є зараз", – зазначив голова комітету.

На його думку, це навряд чи стимулюватиме повернення українців з-за кордону, але необхідно почути аргументацію Мінфіну.

Законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації правил протидії практикам ухилення від сплати податків, які мають безпосередній вплив на функціонування внутрішнього ринку Європейського Союзу та України, відповідно до Директиви Ради (ЄС) 2016/1164/ЄС від 12 липня 2016 року" Мінфін опублікував на своєму сайті 24 лютого цього року. Норми щодо статуси податкового резидентства – це лише частина пропозицій у цьому документі, який загалом містить 50 сторінок.