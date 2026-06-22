Інтерфакс-Україна
Економіка
09:40 22.06.2026

Гетманцев підтверджує обіцянку не змінювати систему єдиного податку до кінця війни

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Гетманцев підтверджує обіцянку не змінювати систему єдиного податку до кінця війни

Існування двох лімітів звільнення від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) в межах однієї системи ПДВ є аномалією, яку треба прибирати, але це рішення треба буде прийняти одразу після завершення військового стану, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Я обіцяв людям не змінювати систему єдиного податку до кінця війни. І я цю обіцянку виконую. Ви бачите, що закон не прийнятий. Ви не чули, щоб я його підтримував в тій редакції, в якій пропонував Мінфін", – заявив він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку голови комітету, наступне скликання Верховної Ради буде приймати рішення про єдиний ліміт, і для них воно буде безальтернативним.

Гетманцев наголосив, що загалом в Україні має бути проведена реформа оподаткування доходів фізичних осіб, частиною якої є реформа єдиного податку, та нагадав, що це передбачено Національною стратегією доходів на 2024-2030 роки.

"Ми маємо запровадити польську модель єдиного податку: РРО від нуля, обсяги – до EUR2 млн, ліміт ПДВ єдиний як для ФОПів, так і для інших. Суму можна обговорювати, але він має бути єдиний. І в межах єдиного податку різні ставки для різних видів діяльності: ", – зазначив голова комітету.

У Польщі ліміт звільнення від оподаткування ПДВ цього року був піднятий з 200 тис. до 240 тис. злотих, це біля EUR56,6 тис., або майже 3 млн грн.

За словами Гетманцева, якщо це торгівля, то це 3%, якщо послуги – від 10% і вище.

"Маємо просто взяти кальку з Польщі і зробити один раз таке серйозне правильне рішення. Але це вже після війни", – додав він.

Голова комітету також вважає, що всі ці зміни треба прийняти за один раз, а не поступово "хвіст відрубати по частинах", бо це абсолютно неконструктивна дія.

"Я не можу підтримати якісь половинчасті рішення, бо насправді негативу і хейту від них стільки ж, скільки від великих рішень та реформ, але ефекту набагато менше. Тому має бути після війни велика реформа оподаткування доходів фізичних осіб, в тому числі єдиного податку. Там, до речі, прогресивна шкала (оподаткування) у нас також передбачена. Це правильне рішення, я його дуже підтримую", – зауважив Гетманцев.

В той же час він підтримав прийняття цього року закону про спрощення адміністрування ПДВ, текст якого зараз очікується від Мінфіну.

"Я вважаю, що до досягнення ліміту для ФОПів, наприклад EUR2 млн за польською моделлю, навіть за умови сплати ПДВ не мають блокуватися податкові накладні взагалі. Тобто правила блокування податкових накладних не мають розповсюджуватися на ФОПів до межі досягнення єдиного податку. І багато чого іншого, що спрощує адміністрування, має бути", – сказав, серед іншого, голова профільного парламентського комітету.

Як повідомлялося, прийняття до кінця березня цього року закону про скасування пільги зі сплати ПДВ на спрощенці було умовою нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), відкритої наприкінці лютого цього року. Пізніше було повідомлено, що термін виконання цієї вимогу було відкладено орієнтовно на рік.

Окрім того наприкінці травня Верховна Рада ратифікувала умови надання Україні макрофінансової допомоги в рамках Позики на підтримку України від Європейського союзу, згідно з якими до кінця року в парламент має бути внесений законопроєкт із заходами щодо реформування пільгового податкового режиму, що забезпечить додаткові надходження щонайменше 70 млрд грн на рік.

Теги: #війна #гетманцев #єдиний_податок

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