Інтерфакс-Україна
Економіка
09:19 22.06.2026

Голова комітету Ради Гетманцев має сумніви щодо змін у фінмоніторингу ПЕП через позицію НБУ

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Голова комітету Ради Гетманцев має сумніви щодо змін у фінмоніторингу ПЕП через позицію НБУ

Прийнята нещодавно законодавча норма про зняття довічної вимоги посиленого фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після 12 місяців зі звільнення їх з відповідних посад навряд чи запрацює на практиці через позицію Національного банку України, який не спромігся забезпечити правильну практику правозастосування, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Я не вірю, що щодо PEP буде щось змінено... Якщо говорити про PEP, то єдина проблема – це те, що Національний банк не спромігся, на жаль, забезпечити правильну практику правозастосування, бо закон у нас такий самий, як у Євросоюзі, буквочка у буквочку: все перекладено, все правильно виписано – все абсолютно", – заявив він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку Гетманцева, реальна практика в Україні зовсім інша.

"Вона виходить з форми, це стосується не стільки PEP, це стосується взагалі фінансового моніторингу як інституту. Фінансовий моніторинг у нас працює формально", – пояснив свою думку глава комітету.

Він вважає, що українські комерційні банки побоюються приймати самостійні рішення оцінку операції та визначення обставин її здійснення, а йдуть за формальними ознаками і вже на цій підставі або блокують операцію, або відмовляють в роботі з клієнтом, що значно перешкоджає довірі людей до банківської сисвтеми.

"Моя позиція полягає в тому, що запровадження європейських підходів у галузі фінмону лежить в площині правозастосування, а не законодавчих змін... Ми не спромоглися навчити банки, і це мав би здійснити Національний банк", – підсумував Гетманцев.

Як повідомлялося, Верховна Рада у законі про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах (№15111-д) зняла довічну вимогу посиленого фінансового моніторингу PEP та залишила її обов’язковою перші 12 місяців після звільнення з відповідної посади, після чого має відбутися посилена перевірка та поглиблений фінансовий моніторинг продовжуватиметься лише за наявності обґрунтованого та документально підтвердженого високого ризику.

Теги: #фінмоніторинг #гетманцев #pep

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