Після запуску фінансування "Житло для ВПО з ТОТ" 3 тис. українських родин придбали власне житло – Кулеба

Менш ніж за два місяці 3 тис. українських родин, які були змушені залишити тимчасово окуповані території, придбали власне житло завдяки житловим ваучерам від держави, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"3000 українських родин, які були змушені залишити тимчасово окуповані території, вже придбали власне житло завдяки житловим ваучерам від держави. Цей результат ми отримали менш ніж за два місяці після запуску з травня першого фінансування "Житло для ВПО з ТОТ" у межах єВідновлення", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його словами, на першому етапі програма передбачає надання житлових ваучерів внутрішньо переміщеним особам, які виїхали з тимчасово окупованих територій та мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. "За цей час родини придбали понад 165 000 квадратних метрів житла по всій країні. Люди самостійно обирають, де будувати нове життя, а держава надає для цього необхідну підтримку", – зазначив Кулеба.

За даними Кулеби, найбільше житла за житловими ваучерами куплено у Київській області – понад 500 родин використали ваучери на суму більше 1 млрд грн. Серед лідерів також Дніпропетровська, Одеська області та місто Київ. Загалом житло за програмою придбано у 22 регіонах країни.

Як уточнила у Телеграмі прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, у Дніпропетровській області використано 342 ваучери на 682,8 млн грн, в Одеській – 298 ваучерів на 595,8 млн грн, у Києві – 275 ваучерів на 549,6 млн грн.

Загалом на участь у програмі подано понад 41 тисячу заяв. Більше 33 тисяч із них уже розглянуто та погоджено місцевими комісіями. На першому етапі фінансування погоджено 3296 заявок на бронювання житлових ваучерів на загальну суму 6,59 млрд грн.

"Важливо, що механізм працює на реальному ринку житла. Майже 87% помешкань придбано на вторинному ринку, що дозволяє людям швидше отримати власний дім. Водночас понад 88% придбаного житла становлять квартири, ще близько 10% – приватні будинки", – наголосив він.