Інтерфакс-Україна
Економіка
22:23 19.06.2026

Мінрозвитку: Зняття фінансового тиску з ТКЕ – питання національної безпеки

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Мінрозвитку: Зняття фінансового тиску з ТКЕ – питання національної безпеки
Фото: https://www.facebook.com

Міністерство розвитку громад та територій України напрацювало пакет нормативно-законодавчих змін щодо припинення стягнення з підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) боргів за газ, які дорівнюють боргам держави перед ТКЕ з різниці в тарифах на тепло.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук на сторінці в Facebook у п'ятницю.

"Мінрозвитку напрацювало два взаємодоповнювані механізми. Це зміни до постанови № 812, де пропонуємо "винести за дужки" частину боргу ТКЕ перед газопостачальником, яка дорівнює сумі заборгованості держави перед тепловиками з різниці в тарифах", – написав він.

За словами Ковальчука, його відомство пропонує уряду відтермінувати стягнення з ТКЕ боргів за газ до врегулювання в будь-який спосіб питання компенсації різниці в тарифах.

Наразі Мінрозвитку вже внесло проєкт відповідної постанови до розгляду в Кабінет міністрів України.

Постачання газу виробникам тепла здійснюється в межах режиму спеціальних обов'язків (ПСО) згідно з постановою КМУ від 19 липня 2022 року № 812.

Окрім того, Мінрозвитку підготувало окремий законопроєкт, який передбачає на період дії воєнного стану призупинення виконавчих дій у провадженнях, боржниками за якими є підприємства ТКЕ за умови наявності у них узгодженого, але невідшкодованого обсягу заборгованості з різниці в тарифах.

"По-друге, обсяг кредиторської заборгованості ТКЕ за газ перед ТОВ "Нафтогаз Трейдинг", що еквівалентний тарифній різниці, підлягає відстроченню (…) – до моменту врегулювання цієї різниці", – написав замміністра.

Він наголосив, що наразі склалась вкрай складна ситуація у взаємовідносинах між ТКЕ та підприємствами групи "Нафтогаз", яка потребує невідкладного врегулювання на державному рівні. З одного боку, є зрозумілими потреби "Нафтогазу" щодо фінансової стабільності та важливості дотримання фінансової дисципліни з боку ТКЕ, однак застосування примусових заходів стягнення щодо заборгованості, яка не перевищує обсяг невідшкодованої державою різниці в тарифах, є неприйнятним в умовах воєнного стану.

За даними Мінрозвитку, в загальному обсязі кредиторської заборгованості підприємств теплопостачання майже 70% становлять борги за природний газ (122,7 млрд гривень). При цьому газопостачальна компанія вдається до жорстких заходів примусового стягнення з ТКЕ заборгованості у вигляді позовних заяв на суму 52,0 млрд грн, арештів банківських рахунків підприємств теплопостачання та примусового списання коштів. Станом на початок червня лише за позовами ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" арештовано рахунки 48 підприємств ТКЕ.

"Але констатуємо, що значна частина списаних коштів спрямовується також на сплату судового та виконавчого зборів, тобто ці критично важливі ресурси не йдуть ані на підготовку інфраструктури до зими, ані навіть на закупівлю самого газу", – доповнив Ковальчук. За його словами, фактично це паралізує роботу ТКЕ на місцях та блокує реалізацію заходів, передбачених Комплексними планами стійкості регіонів.

"В умовах війни ми не маємо права допустити, щоб неврегульовані фінансові питання ставили під загрозу стабільне проходження зими мільйонами українських родин", – наголосив замміністра. Він стверджує, що зняття фінансового тиску з ТКЕ – це питання національної безпеки, а не просто господарський спір двох суб'єктів.
 

Теги: #мінрозвитку #ковальчук #тке

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