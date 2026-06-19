Видатки загального фонду держбюджету України за 5 міс.-2026 зросли на 16,9%, у травні – на 27%

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України за січень – травень 2026 року склала 1,8 трлн грн, що на 260 млрд грн, або на 16,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомило Міністерство фінансів у п'ятницю із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби, у червні надходження до загального фонду становили 449,3 млрд грн, що на 27% більше показника травня-2025.

Зазначається, що видатки на безпеку і оборону за 5 місяців сягнули 1,14 трлн грн (торік – 0,98 трлн грн), або 63,4% (64%) від усіх видатків загального фонду, у тому числі, у червні було витрачено 287,1 млрд грн (218,9 млрд грн).

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями – 702,1 млрд грн, або 39% всіх видатків за 5 місяців. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ці витрати зросли на 94,8 млрд грн, або на 15,6%, у тому числі у травні – на 11%, до 146,6 млрд грн.

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) пішло за п'ять місяців цього року 296,5 млрд грн, або 16,5% від загального обсягу видатків. Це на 30,1 млрд грн або на 11,3% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі у травні – на 15,2%, до 61,5 млрд грн.

Витрати на субсидії та поточні трансферти підприємствам склали 305,3 млрд грн, або 17% від загального обсягу видатків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ці витрати зросли на 92 млрд грн, або на 43,1%, у тому числі у травні – на 88,8%, до 99,9 млрд грн.

Оплата використання товарів і послуг за п'ять місяців цього року склала 205,9 млрд грн або 11,4% від загального обсягу видатків, що на 7,4 млрд грн, 3,5% менше, аніж за п'ять місяців минулого року. Вітм у травні ці витрати збільшилися на 3% – до 54,5 млрд грн.

Окрім того 143,8 млрд грн пішло на обслуговування державного боргу або 8% від загального обсягу. Витрати проти аналогічного періоду минулого року зросли на 7,2 млрд грн, або на 5,3%, хоча у травні-2026 вони були меншими травня-2025 на 8% та склали 40,6 млрд грн).

Нарешті ще 104,3 млрд грн було спрямовано на трансферти місцевим бюджетам, або 5,8% від загального обсягу. Це на 31,2 млрд грн, або на 42,7% більше, аніж за 5 місяців 2025 року, у тому числі у травні зростання становило 52% – до 29,2 млрд грн.

Мінфін нагадав, що доходи загального фонду держбюджету за червень становили 318,7 млрд грн, а за 5 місяців – 1,36 трлн грн.

Держбюджет України на 2026 рік ухвалено з доходами (без урахування грантів) 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 2,61 трлн грн та 4,38 трлн грн.

В червні Рада переважно за рахунок отримання від ЄС EUR45 млрд позики USL збільшила доходи до 5,20 трлн грн та видатки до 6,41 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – відповідно до 3,38 трлн грн та 4,50 трлн грн.