Виторг від продажу алкоголю в Україні за п'ять місяців зріс на 13,5% – Гетманцев

Загальна сума виторгу від реалізації алкогольних напоїв в Україні у січні-травні 2026 року зросла на 13,5%, або 8,6 млрд грн в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 72,7 млрд грн, повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України Данило Гетманцев у Телеграм у п'ятницю.

За його інформацією, середня кількість реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних РРО (ПРРО) збільшилася незначно – на 0,46%, до 124,8 тис.

Кількість суб'єктів господарювання, які мають ліцензії на діяльність з алкогольними напоями, станом на квітень 2026 року складала 50,9 тис., що на 0,32% більше показника річної давнини, тоді як кількість діючих ліцензій зросла на 0,86% – до 86,4 тис.

Гетманцев також зазначив, що при цьому рівень нелегальної торгівлі алкогольною продукцією в Україні залишається високим, а у відкритому доступі в інтернеті й надалі пропонується до продажу алкоголь без ліцензії та фіскального чека.

Голова парламентського комітету закликав Бюро економічної безпеки та Державну податкову службу посилити контроль за лікеро-горілчаною галуззю, зокрема за повнотою сплати податків, а також припиненням тіньового виробництва та обігу алкогольної продукції.

Як раніше повідомляв Мінфін, акцизний податок за січень-травень цього року приніс державному бюджету 123,6 млрд грн, що на 14,1% більше за січень-травень минулого року.