Інтерфакс-Україна
Економіка
19:23 19.06.2026

Обшуки щодо Ocean Plaza загрожують продажу ОПЗ, "Оріани", Одеської кіностудії, "ХарківЕнергозбуту" й "Індару" - очільник ФДМУ

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Обшуки щодо Ocean Plaza загрожують продажу ОПЗ, "Оріани", Одеської кіностудії, "ХарківЕнергозбуту" й "Індару" - очільник ФДМУ

Обшуки у посадовців ФДМУ щодо ціни ТРЦ Ocean Plaza загрожують процесу приватизації в країні в цілому, зокрема знакових ОПЗ, "Оріани", Одеської кіностудії, "ХарківЕнергозбуту" й "Індару", вважає очільник ФДМУ Дмитро Наталуха.

"Вважаю, що ця історія така небезпечна не так через якийсь конкретний ТРЦ, як через те, що вона - про зрив процесу приватизації в країні загалом... Акція спланована і юридично, і фізично, й інформаційно. За одну лише минулу ніч Телеграм-канали вже наплодили стільки фейків про мене, мою родину і мою команду, що неважко побачити, де будуть бити далі. ОПЗ, "Оріана", Одеська кіностудія, "ХарківЕнергозбут", "Індар". Комусь дуже не хочеться повернення контролю держави над цими активами й прозорих приватизацій", - написав він у Facebook.

Як зазначив очільник ФДМУ, щодо більшості з цих об’єктів він кілька тижнів тому доповідав особисто президенту, зокрема й про ці ризики.

Як повідомлялось, правоохоронці в четвер в межах кримінального провадження провели санкціоновані обшуки за місцем проживання окремих службових осіб Фонду державного майна України (ФДМУ) з метою перевірки можливого заниження вартості ТРЦ "Ocean Plaza" (Київ) перед продажем. "За даними слідства, окремі службові особи Фонду державного майна України могли діяти в інтересах представників комерційних структур для створення умов продажу цього активу заздалегідь визначеному суб'єкту господарювання за штучно заниженою вартістю", – стверджується у релізі Офісу генерального прокурора.

Наталуха підкреслив, що "звинувачення Генпрокуратури не витримують критики", оскільки Фонд не проводить оцінку активів, не визначає його вартість і не може продати його наперед визначеній особі.

"Фонд сам не визначає вартість ТРЦ, тому й не може її занизити... На підставі незалежної оцінки Фонд державного майна проводить аукціонну комісію (по "Оушен Плазі" вона ще навіть не відбулась) і направляє пропоновану стартову ціну (ще раз - не вартість, а лише стартову ціну) в Кабінет міністрів. Якщо ця ціна перевищує 250 млн грн, то за законом її затверджує лише Кабінет міністрів України. Без варіантів. Поспішаючи із обшуками, правоохоронці, напевне, не встигли прочитати постанову КМУ 75 від 21.01.2026 року",- написав Наталуха.

Саму оцінку активу за законодавством проводять незалежні оцінювачі - приватні особи, які мають спеціальне кваліфікаційне свідоцтво і не працюють в Фонд, вони готують звіт про оцінку, який потім ще проходить рецензування і перевірку, а продаватись ТРЦ буде на онлайн аукціоні Prozorro.

 

 

Теги: #приватизація #позиція

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