Інтерфакс-Україна
Економіка
18:45 19.06.2026

Розвиток індустріальних парків може стимулювати програма доступних кредитів - думка

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Розвиток індустріальних парків може стимулювати програма доступних кредитів - думка

Майбутнє України за реіндустріалізацією, а стимулювати розвиток інноваційних парків може програма доступних кредитів.

Таку думку висловила співзасновниця компанії "Епіцентр" Галина Герега під час форуму "Industrial Evolution: виробництво вмикає економіку", що відбувався у четвер в індустріальному парку "Біла Церква".

"Ми вперше розпочали будівництво індустріального парку вже під час війни, тому що бачимо в цьому майбутнє економіки. Україна не може бути багатою, міцною державою, якщо вона буде сировинним придатком для інших країн, якщо її будуть використовувати як майданчик для реалізації чужих товарів. Ми повинні виробляти свої товари з високою доданою вартістю. Індустріальний парк, реалізацію якого ми розпочали на Хмельниччині, має концепцію циркулярної економіки із замкнутим виробничим циклом та глибокою переробкою. Це дуже масштабний проєкт. І це не просто наш бізнес-план, це стратегія майбутнього України", - зазначила Галина Герега в коментарі "Інтерфакс-Україна".

За її словами, виклики реалізації цього проєкту аналогічні тим, з якими стикається весь український бізнес: брак персоналу та коштів. Європейські фінансові установи ставлять на паузу прийняття рішень для українських клієнтів з огляду на безпекові ризики, а кредитні ставки у вітчизняних банках роблять великі проєкти де-факто неконкурентними.

"Для розвитку індустріальних парків, високотехнологічних та інноваційних виробництв потрібні державні програми фінансової підтримки, подібні до програми "5-7-9". Від представника влади, пана Віктора Микити (заступника керівника Офісу Президента - ред.), ми почули на форумі, що такі програми можливі. Держава підтримає бізнес, а сильний бізнес - це сильна держава. Ми готові інвестувати, готові створювати нові робочі місця, готові рухатися вперед", - сказала співзасновниця "Епіцентру".

Вона також додала, що за період повномасштабної війни група компаній "Епіцентр" створила майже 7000 нових робочих місць, з яких понад 2300 – для молоді віком від 14 до 18 років.

Теги: #індустріальні_парки #герега #кредити

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