"Метінвест" спрямував понад 10 млн грн у капремонт обладнання коксової батареї 5-6

ПрАТ "Запоріжкокс", один з найбільших в Україні виробників коксохімічної продукції, що входить до групи "Метінвест", завершило капітальний ремонт дверезнімальної машини №3 коксової батареї №5-6.

Згідно з повідомленням компанії у п’ятницю, на реалізацію проєкту "Метінвест" спрямував понад 10 млн грн.

При цьому уточнюється, що в межах ремонту відновили металоконструкції зонта установки бездимного видавання коксу та опорні металоконструкції дверезнімальної машини, замінили сходові марші й обшивку кабіни, а також відремонтували основні вузли та механізми агрегату.

Дверезнімальна машина є одним із ключових агрегатів коксової батареї. Вона забезпечує відкривання та закривання дверей печей, очищення дверної арматури від відкладень і підготовку печей до наступного циклу коксування. Від надійної роботи обладнання залежить дотримання графіка видачі коксу, безперервність виробництва та стабільна робота коксової батареї. Саме тому системні ремонти залишаються важливою умовою стійкої роботи підприємства.

"Група "Метінвест" послідовно інвестує в оновлення виробничих потужностей "Запоріжкоксу". Такі проєкти підвищують надійність технологічних процесів, мінімізують ризики позапланових зупинок та забезпечують безперервний випуск продукції", – резюмується в повідомленні.

"Запоріжкокс" володіє повним технологічним циклом переробки коксохімічних продуктів.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній. Його основні акціонери – група СКМ (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".