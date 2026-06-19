Україна до зими має відновити 6,2 ГВт генерації – перший заступник глави Міненерго

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Україна планує до початку опалювального сезону 2026/2027 відновити 6,2 ГВт пошкодженої РФ генерації, 4 ГВт вже в ремонтах, повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

"Наразі в ремонтах 4 ГВт потужності, в планах відновити до початку зими 6,2 ГВт", – сказав Некрасов на інвестиційній конференції Concorde Capital в Києві, яку інвесткомпанія провела вперше з 2019 року.

Перший заступник глави Міненерго підкреслив, що підготовка до зими, яка, за його словами, почалася одразу після закінчення попереднього ОЗП, базується на забезпеченні захисту "всього, що можливо", накопиченні резервного обладнання, будівництві розподіленої генерації, накопиченні необхідних запасів газу та потужній ремонтній кампанії.

Як повідомлялося, від початку опалювального сезону 2025/2026 РФ пошкодила 9 ГВт генерації.

На цьому ж заході Некрасов повідомив, що з початку війни було здійснено більше 6 тис. ударів по об’єктах енергетики.