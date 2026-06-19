Тютюнова компанія "В.А.Т. – Прилуки" в червні виплатить ще 54 млн грн дивідендів

ПрАТ "А/Т Тютюнова компанія "В.А.Т. – Прилуки" (Чернігівська обл.), що входить до складу міжнародної British American Tobacco (BAT), в період з 18 по 30 червня поточного року виплатить акціонеру 54 млн грн дивідендів.

Згідно з повідомленням підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), відповідне рішення акціонер ухвалив 18 червня.

"Виплата всієї суми дивідендів здійснюється у повному обсязі у червні 2026 року, а у разі неможливості здійснити повну виплату у вказаний період, термін виплати продовжується відповідно до рішення єдиного акціонера", – йдеться у повідомленні.

Дивіденди будуть виплачені в доларах США безпосередньо акціонеру шляхом переказу коштів на банківський рахунок. За даними НКЦПФР, 100% акцій товариства належить Precis (1814) Limited.

Згідно з інформацією в системі розкриття інформації, компанія продовжує регулярну практику виплати дивідендів. Зокрема, протягом 2026 року 19 травня акціонер прийняв рішення про виплату 52 млн грн дивідендів з 19 по 31 травня , 9 квітня – про виплату такої ж суми дивідендів з 9 по 30 квітня, у березні таку ж суму з 17 по 31 березня, а також аналогічно у лютому і січні. Водночас, загальна сума дивідендів, що буде виплачена у поточному році, не вказана.

Як повідомлялось, Національний банк України обмежив виведення дивідендів за кордон сумою не більше EUR1 млн на місяць.

"В.А.Т. Прилуки", за його інформацією, є одним з найбільших виробників та експортерів тютюнових виробів в Україні, виробляє сигарети міжнародних брендів та національну марку "Прилуки", а також ТВЕН.

Згідно з річним звітом компанії в системі розкриття НКЦПФР, 2025 року вона скоротила чистий прибуток на 37,3% порівняно з 2024 роком – до 413,6 млн грн за зменшення чистого доходу на 11,8% – до 5,04 млрд грн. Нерозподілений прибуток склав 4,9 млрд грн.

Компанія виробила більш ніж 8 млрд сигарет з фільтром на 2,95 млрд грн, 729 млн од. ТВЕН на 422 млн грн та майже 3 млрд фільтрів на 742,5 млн грн.

Середньореалізаційні ціни становили 423,71 грн за 1000 штук сигарет та 652,4 грн за 1000 штук ТВЕН. Обсяг експорту склав 0,95 млрд грн або близько 1,84 млрд сигарет. Основним клієнтом є "БАТ Сейлз енд Маркетинг Україна"".