Інтерфакс-Україна
Економіка
16:01 19.06.2026

Тютюнова компанія "В.А.Т. – Прилуки" в червні виплатить ще 54 млн грн дивідендів

2 хв читати
Тютюнова компанія "В.А.Т. – Прилуки" в червні виплатить ще 54 млн грн дивідендів

ПрАТ "А/Т Тютюнова компанія "В.А.Т. – Прилуки" (Чернігівська обл.), що входить до складу міжнародної British American Tobacco (BAT), в період з 18 по 30 червня поточного року виплатить акціонеру 54 млн грн дивідендів.

Згідно з повідомленням підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), відповідне рішення акціонер ухвалив 18 червня.

"Виплата всієї суми дивідендів здійснюється у повному обсязі у червні 2026 року, а у разі неможливості здійснити повну виплату у вказаний період, термін виплати продовжується відповідно до рішення єдиного акціонера", – йдеться у повідомленні.

Дивіденди будуть виплачені в доларах США безпосередньо акціонеру шляхом переказу коштів на банківський рахунок. За даними НКЦПФР, 100% акцій товариства належить Precis (1814) Limited.

Згідно з інформацією в системі розкриття інформації, компанія продовжує регулярну практику виплати дивідендів. Зокрема, протягом 2026 року 19 травня акціонер прийняв рішення про виплату 52 млн грн дивідендів з 19 по 31 травня , 9 квітня – про виплату такої ж суми дивідендів з 9 по 30 квітня, у березні таку ж суму з 17 по 31 березня, а також аналогічно у лютому і січні. Водночас, загальна сума дивідендів, що буде виплачена у поточному році, не вказана.

Як повідомлялось, Національний банк України обмежив виведення дивідендів за кордон сумою не більше EUR1 млн на місяць.

"В.А.Т. Прилуки", за його інформацією, є одним з найбільших виробників та експортерів тютюнових виробів в Україні, виробляє сигарети міжнародних брендів та національну марку "Прилуки", а також ТВЕН.

Згідно з річним звітом компанії в системі розкриття НКЦПФР, 2025 року вона скоротила чистий прибуток на 37,3% порівняно з 2024 роком – до 413,6 млн грн за зменшення чистого доходу на 11,8% – до 5,04 млрд грн. Нерозподілений прибуток склав 4,9 млрд грн.

Компанія виробила більш ніж 8 млрд сигарет з фільтром на 2,95 млрд грн, 729 млн од. ТВЕН на 422 млн грн та майже 3 млрд фільтрів на 742,5 млн грн.

Середньореалізаційні ціни становили 423,71 грн за 1000 штук сигарет та 652,4 грн за 1000 штук ТВЕН. Обсяг експорту склав 0,95 млрд грн або близько 1,84 млрд сигарет. Основним клієнтом є "БАТ Сейлз енд Маркетинг Україна"".

Теги: #дивіденди #тютюнова_компанія_ват_прилуки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:26 03.06.2026
"Карлсберг Україна" виплатить 200 млн грн дивідендів за 2023 рік

"Карлсберг Україна" виплатить 200 млн грн дивідендів за 2023 рік

18:25 08.05.2026
"Рено Україна" перерахує материнській Renault у вигляді дивідендів за 2025р весь чистий прибуток

"Рено Україна" перерахує материнській Renault у вигляді дивідендів за 2025р весь чистий прибуток

13:06 04.05.2026
Кабмін скерував 30% прибутку "Укргідроенерго" за 2025р у розмірі 6,284 млрд грн на виплату дивідендів у держбюджет

Кабмін скерував 30% прибутку "Укргідроенерго" за 2025р у розмірі 6,284 млрд грн на виплату дивідендів у держбюджет

18:51 30.04.2026
Уряд очікує від держкомпаній дивідендів за 2025р. обсягом приблизно у 50 млрд грн – Свириденко

Уряд очікує від держкомпаній дивідендів за 2025р. обсягом приблизно у 50 млрд грн – Свириденко

19:27 23.03.2026
Харківський плитковий завод планує спрямувати 50 млн грн на дивіденди

Харківський плитковий завод планує спрямувати 50 млн грн на дивіденди

17:02 10.12.2025
Репатріацію "нових" дивідендів здійснили вже понад 940 компаній, $23 млн виведені за інвестлімітом – Пишний

Репатріацію "нових" дивідендів здійснили вже понад 940 компаній, $23 млн виведені за інвестлімітом – Пишний

18:12 30.07.2025
«Укрнафта» сплатила дивіденди до державного бюджету: 5 мільярдів гривень за результатами 2024 року

«Укрнафта» сплатила дивіденди до державного бюджету: 5 мільярдів гривень за результатами 2024 року

11:16 15.07.2025
S1 REIT виплатив перші дивіденди інвесторам

S1 REIT виплатив перші дивіденди інвесторам

09:15 03.07.2025
ІМК у 2025 р. скоротить фінансовий борг до $20 млн і почне виплачувати дивіденди акціонерам

ІМК у 2025 р. скоротить фінансовий борг до $20 млн і почне виплачувати дивіденди акціонерам

15:12 27.06.2025
Верховний суд вдруге підтвердив рішення податківців щодо сплати Південним ГЗК 3,7 млрд грн до бюджету за неправильно виплачені дивіденди

Верховний суд вдруге підтвердив рішення податківців щодо сплати Південним ГЗК 3,7 млрд грн до бюджету за неправильно виплачені дивіденди

ВАЖЛИВЕ

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026р

Британський уряд надасть гарантії під 210 млн фунтів стерлінгів кредиту для постачання збагаченого урану українським АЕС

НКРЕКП планує звільнити мешканців пошкодженого атаками РФ житла від плати за розподіл природного газу

Бюджетна декларація 2027-2029 побудована на зміні середньорічного курсу з 44,4 грн/$ у 2026р до 50,7 грн/$1 у 2029р

ОСТАННЄ

"Енергоатом" повернув до мережі черговий атомний енергоблок і пройшов екватор ремонтної кампанії на АЕС

Для багатьох компаній проблема не у відсутності страхових продуктів, а в їх вартості та складності доступу до них, - Соболев

Зміни умов "єОселі" зроблять програму доступнішою для сімей - експерт

Кабмін запускає програму для закупівлі добрив та збільшує компенсації на меліорацію – Свириденко

Власники елітних авто за 5 міс. збільшили сплату транспортного податку майже на половину - ДПС

ЄБРР затвердив кредит для Харкова в EUR15 млн на відновлення теплопостачання

Аграрії Одещини першими в Україні розпочали жнива – Одеська ОВА

"Кернел" за рік залучив до Open Agri близько 480 господарств та надав їм понад $16 млн фінансування

Уряд планує довести частку переробної промисловості у ВВП України до 20%, зараз вона 8,8% – Соболев

Нова економічна стратегія України має бути готова за пів року – Тігіпко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА