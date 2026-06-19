Інтерфакс-Україна
Економіка
15:35 19.06.2026

"Енергоатом" повернув до мережі черговий атомний енергоблок і пройшов екватор ремонтної кампанії на АЕС

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"Енергоатом" повернув до мережі черговий атомний енергоблок і пройшов екватор ремонтної кампанії на АЕС
Фото: Енергоатом

АТ "НАЕК "Енергоатом" у межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років підключило до енергомережі України черговий атомний енергоблок після завершення планово-попереджувального ремонту (ППР).

Про це повідомила компанія з посиланням на очільника "Енергоатома" Павла Ковтонюка в Телеграм-каналі в п’ятницю.

За його словами, екватор ремонтної кампанії вже пройдено, а більшість ППР на енергоблоках АЕС виконуються з випередженням графіка на кілька діб, що є важливим внеском у стабільність української енергосистеми.

"Сьогодні ми не лише впевнено виконуємо ремонтну програму, а й забезпечуємо понадпланове виробництво електроенергії", – зазначив Ковтонюк.

Він наголосив, що завдяки чіткій організації робіт, відповідальному дотриманню графіків та професіоналізму колективів АЕС українська енергосистема має необхідний ресурс для стабільної роботи.

"Саме це дозволяє країні проходити поточний період без застосування графіків відключень електроенергії, які через наслідки масованих російських атак були вимушеним заходом минулого року", – доповнив очільник "Енергоатома".

За інформацією НАЕК, від початку року українські атомні електростанції виробили понад 25 млрд кВт*год електроенергії, перевищивши показники прогнозного балансу Міністерства енергетики України більш як на 500 млн кВт*год.

Повернення до роботи ще одного енергоблока дозволить збільшити відпуск електроенергії в енергосистему та посилити її стійкість напередодні періоду максимальних навантажень, зазначили в "Енергоатомі".

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев’ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

Теги: #аес #енергоатом #ремонтні_роботи

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