Для багатьох компаній проблема не у відсутності страхових продуктів, а в їх вартості та складності доступу до них, - Соболев

Для багатьох компаній проблема полягає не у відсутності страхових продуктів, а в їх вартості та складності доступу до них, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев на онлайн-заході, присвяченому доступним для бізнесу рішенням зі страхування воєнних ризиків.

За його словами, аби зробити страхування більш доступним для бізнесу, держава запровадила механізм часткової компенсації страхових премій через Експортне кредитне агентство. За цією програмою 240 тис. учасників вже передали під фінансовий захист держави майно на суму 20 млрд грн.

Програма була запущена тільки в січні, але вже видно, що вона працює. Тому зараз продовжується робота над подальшим вдосконаленим механізмом компенсації, підкреслив міністр.

"Хочу ще раз повторитися, що політична воля держави до підтримки подібних програм є. Тому якщо бізнес буде готовий вибирати цю допомогу значно активніше, то уряд спрямовуватиме сюди значно більше коштів", - зазначив він.