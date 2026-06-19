Зміни умов "єОселі" зроблять програму доступнішою для сімей - експерт

Зміни в державній програмі доступної іпотеки "єОселя", які набувають чинності з 17 липня 2026 року, розширюють можливості для українських родин при виборі квартири та дозволяють розглядати більш просторі помешкання в новобудовах, прокоментувала комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Олена Рижова.

"Тепер сім’ї з двох і трьох осіб отримають більшу базову норму - 73,5 кв.м, що дозволить обирати значно більше варіантів дво- та трикімнатних квартир. Для багатьох покупців це реальна можливість придбати житло комфортнішого формату, яке відповідатиме їхнім потребам не лише сьогодні, а й у перспективі кількох років, без необхідності шукати компроміс між площею та умовами кредитування", - зазначила Рижова.

З лютого 2026 року діяли норми, за якими сім’я з 1-2 осіб могла обирати квартири до 52,5 кв.м, +21 кв.м. на кожного наступного члена сім’ї. Згідно опитуванню "Інтерфакс-Україна", проведеному у лютому, девелопери зазначали, що це суттєво обмежувало пропозицію житла, яке може брати участь в програмі.

Згідно оновленим правилам, з 17 липня, учасники програми зможуть обирати квартири до 52,5 кв.м – для однієї людини; 73,5 кв. м – для сім’ї з двох або трьох людей; додатково 21 кв. м – на кожного наступного члена сім’ї, починаючи з четвертого, але не більше 115,5 кв.м.

Таким чином, після 17 липня учасники програми отримують можливість обирати просторіші квартири, що особливо актуально для сімей із дітьми та покупців житла у новобудовах.