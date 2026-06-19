Інтерфакс-Україна
Економіка
15:04 19.06.2026

Кабмін запускає програму для закупівлі добрив та збільшує компенсації на меліорацію – Свириденко

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Кабмін запускає програму для закупівлі добрив та збільшує компенсації на меліорацію – Свириденко
Фото: dpss.gov.ua

Кабінет міністрів запускає нову програму для закупівлі українських добрив та збільшує компенсації на меліорацію, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. 

"Уряд посилює підтримку аграріїв: запускаємо нову програму для закупівлі українських добрив та збільшуємо компенсації на  меліорацію. Аграрії зможуть отримати до 1000 грн на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва – з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

За її словами, подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр, що допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив.

Також уряд розширює державну підтримку меліорації, зокрема, збільшив максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів – до понад 30 тис. грн на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тис. грн на гектар.

"Фермери зможуть швидше відновлювати та модернізувати зрошувальні системи, а також розширювати площі зрошення там, де воно сьогодні найбільше потрібне. Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься. Це продовження системної реформи меліорації", – написала прем’єр.

Серед іншого, Свириденко розповіла, що цього тижня перші п’ять агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію за розмінування сільськогосподарських земель – 40% вартості української сільгосптехніки. 

"З початку року отримали від малих фермерів заявки на 1,1 млрд грн допомоги у межах європейських програм. Кошти будуть виплачені в найближчий місяць. Також розширено можливості для експорту української агропродукції", – написала вона.

Теги: #меліорація #добрива

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