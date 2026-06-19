Інтерфакс-Україна
Економіка
14:52 19.06.2026

Власники елітних авто за 5 міс. збільшили сплату транспортного податку майже на половину - ДПС

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Обсяг транспортного податку, який сплачують власники елітних автівок, за січень-травень 2026 року зріс на 47,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року та сягнув 140,2 млн грн, повідомляє Державна податкова служба України (ДПС).

"Загалом за січень-травень цього року податок сплатили 8978 автовласників. Оскільки ці кошти повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад, такий приріст означає додаткові ресурси для фінансування локальних потреб та інфраструктури", - йдеться в публікації на сайті відомства.

В регіональному розрізі за обсягом надходження транспортного податку до місцевих бюджетів лідером є місто Київ (40,6 млн грн). Також значні обсяги надійшли у Дніпропетровській (14,3 млн грн), Київській (10,8 млн грн) та Львівській (10,7 млн грн) областях.

В ДПС нагадали, що перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2026 році, оприлюднено на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Серед них - автівки, вік яких не більше п’яти років, а середньоринкова вартість перевищує встановлений державою поріг (у 2026 році - понад 3,2 млн грн).

Транспортний податок зобов’язаний сплачувати виключно юридичний власник авто (той, на кого воно зареєстроване), а не той, хто ним фактично користується (орендарі та користувачі за довіреністю).

Ставка податку фіксована – 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль.

Теги: #елітні_авто #транспортний_податок

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