ЄБРР затвердив кредит для Харкова в EUR15 млн на відновлення теплопостачання

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив надання Харкову старшого кредиту обсягом EUR15 млн на відновлення централізованого теплопостачання, підкріпленого EUR17 млн гранту від Європейського Союзу, повідомив банк на своєму сайті.

"Кредит є частиною ширшого пакету фінансування, який також включає інвестиційний грант у розмірі EUR17 млн від Європейського Союзу. Враховуючи ризики, спричинені війною, кредит також отримає часткову гарантію, надану ЄС на основі покриття ризику перших збитків ", – йдеться в повідомленні, в якому зазначається, що очікується остаточний розгляд проєкту.

Кошти позики та гранту ЄС профінансують придбання до 22 малих та середніх модульних котелень, що працюють на природному газі, разом з когенераційними установками, а також п’ять малих когенераційних установок в наявних котельнях.

Реалізація проєкту приведе до відновлення послуг централізованого теплопостачання, які було перервано в лютому 2026 року після критичного пошкодження Харківської теплоелектроцентралі №5. Загальне щорічне скорочення викидів парникових газів від проєкту розраховується на рівні 19 091 тонн CO2-екв.