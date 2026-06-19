Інтерфакс-Україна
Економіка
13:47 19.06.2026

Аграрії Одещини першими в Україні розпочали жнива – Одеська ОВА

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Аграрії Одещини першими в Україні розпочали жнива – Одеська ОВА

Аграрії Одеською області першими в Україні розпочали жнива, зокрема, стартував збір озимого ячменю та гороху, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Перші результати жнив свідчать про добру врожайність. Це дає змогу з оптимізмом оцінювати перспективи цьогорічної збиральної кампанії", – зазначив Кіпер.

За його даними, цьогоріч аграрії Одещини мають зібрати врожай зернових та зернобобових майже з 770 тис. га. Найбільшу частку посівів традиційно становить озима та яра пшениця – понад 522 тис. га. Ячмінь займає майже 176 тис. га, горох – близько 74,4 тис. га, ріпак – ще понад 175 тис. га.

Як повідомлялося, всього цього року озимими, яровими зерновими те зернобобовими культурами в Україні було засіяно близько 11,3 млн га, тоді як з олійними культурами загальні посіви становили понад 20 млн га.

Теги: #одещина #жнива

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