Аграрії Одещини першими в Україні розпочали жнива – Одеська ОВА

Аграрії Одеською області першими в Україні розпочали жнива, зокрема, стартував збір озимого ячменю та гороху, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Перші результати жнив свідчать про добру врожайність. Це дає змогу з оптимізмом оцінювати перспективи цьогорічної збиральної кампанії", – зазначив Кіпер.

За його даними, цьогоріч аграрії Одещини мають зібрати врожай зернових та зернобобових майже з 770 тис. га. Найбільшу частку посівів традиційно становить озима та яра пшениця – понад 522 тис. га. Ячмінь займає майже 176 тис. га, горох – близько 74,4 тис. га, ріпак – ще понад 175 тис. га.

Як повідомлялося, всього цього року озимими, яровими зерновими те зернобобовими культурами в Україні було засіяно близько 11,3 млн га, тоді як з олійними культурами загальні посіви становили понад 20 млн га.