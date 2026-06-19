"Кернел" за рік залучив до Open Agri близько 480 господарств та надав їм понад $16 млн фінансування

Фото: Пресслужба Kernel

Агрохолдинг "Кернел" за рік роботи платформи Open Agri залучив до неї близько 480 малих та середніх агровиробників, які обробляють понад 255 тис. га землі, обсяг наданого компанією через проєкт фінансування перевищив $16 млн, повідомила пресслужба холдингу агентству "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні фермеру потрібен не просто покупець його врожаю, а сильний партнер, який допоможе оптимізувати витрати і мінімізувати ризики. В Open Agri ми об’єднали експертизу, фінанси та юридичний захист, а також практичні сервіси розвитку господарств", – цитує пресслужба керівника проєкту Open Agri Ігоря Коцела.

Нагадується, що учасники платформи отримують доступ до агрономічної експертизи, лабораторних досліджень, юридичного та бухгалтерського супроводу, а також програм фінансування під майбутній урожай.

Як повідомляється, уже понад 120 господарств провели аналіз ґрунтів та отримали індивідуальні карти живлення.

"Кернел" планує до кінця 2026 року розширити проєкт та збільшити кількість партнерських господарств, зазначено в пресрелізі.

Open Agri – платформа співпраці компанії з малими та середніми агровиробниками.

Раніше "Кернел" повідомляв, що за останні чотири роки інвестував у розвиток українських громад 1 млрд грн. Зокрема, в межах програми "Моя громада: разом з Кернел" за два роки профінансувано 67 локальних ініціатив на понад 10 млн грн.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

За результатами дев’яти місяців 2026 фінансового року (липень 2025 року – березень 2026 року) "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, тоді як його виручка збільшилася на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.