Інтерфакс-Україна
Економіка
13:44 19.06.2026

"Кернел" за рік залучив до Open Agri близько 480 господарств та надав їм понад $16 млн фінансування

2 хв читати
"Кернел" за рік залучив до Open Agri близько 480 господарств та надав їм понад $16 млн фінансування
Фото: Пресслужба Kernel

Агрохолдинг "Кернел" за рік роботи платформи Open Agri залучив до неї близько 480 малих та середніх агровиробників, які обробляють понад 255 тис. га землі, обсяг наданого компанією через проєкт фінансування перевищив $16 млн, повідомила пресслужба холдингу агентству "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні фермеру потрібен не просто покупець його врожаю, а сильний партнер, який допоможе оптимізувати витрати і мінімізувати ризики. В Open Agri ми об’єднали експертизу, фінанси та юридичний захист, а також практичні сервіси розвитку господарств", – цитує пресслужба керівника проєкту Open Agri Ігоря Коцела.

Нагадується, що учасники платформи отримують доступ до агрономічної експертизи, лабораторних досліджень, юридичного та бухгалтерського супроводу, а також програм фінансування під майбутній урожай.

Як повідомляється, уже понад 120 господарств провели аналіз ґрунтів та отримали індивідуальні карти живлення.

"Кернел" планує до кінця 2026 року розширити проєкт та збільшити кількість партнерських господарств, зазначено в пресрелізі.

Open Agri – платформа співпраці компанії з малими та середніми агровиробниками.

Раніше "Кернел" повідомляв, що за останні чотири роки інвестував у розвиток українських громад 1 млрд грн. Зокрема, в межах програми "Моя громада: разом з Кернел" за два роки профінансувано 67 локальних ініціатив на понад 10 млн грн.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

За результатами дев’яти місяців 2026 фінансового року (липень 2025 року – березень 2026 року) "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, тоді як його виручка збільшилася на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.

Теги: #open_agri #кернел #агрохолдинг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:37 08.06.2026
"Кернел" за 1,5 року з виведення олії під власним брендом на ринок Нідерландів довів обсяг продажів до 5,5 млн л

"Кернел" за 1,5 року з виведення олії під власним брендом на ринок Нідерландів довів обсяг продажів до 5,5 млн л

20:58 05.06.2026
Російські дрони пошкодили зерновий термінал "Кернела"

Російські дрони пошкодили зерновий термінал "Кернела"

17:40 01.06.2026
"Кернел" збільшив земельний банк на 48% за рік

"Кернел" збільшив земельний банк на 48% за рік

09:02 30.05.2026
"Кернел" в січні-березні-2026 збільшив чистий прибуток в 2,2 рази за зростання виручки на 3%

"Кернел" в січні-березні-2026 збільшив чистий прибуток в 2,2 рази за зростання виручки на 3%

16:10 27.05.2026
"Кернел" за 4 роки інвестував в українські громади 1 млрд грн та запустив модель співфінансування 10 до 1

"Кернел" за 4 роки інвестував в українські громади 1 млрд грн та запустив модель співфінансування 10 до 1

14:52 07.05.2026
"Кернел" продав балкер Rotterdam Pearl V. і розглядає повний вихід із судноплавного бізнесу

"Кернел" продав балкер Rotterdam Pearl V. і розглядає повний вихід із судноплавного бізнесу

11:51 05.05.2026
МХП у 2025р збільшив чистий прибуток на 29,9%, EBITDA – на 0,5% за зростання виручки на 24%

МХП у 2025р збільшив чистий прибуток на 29,9%, EBITDA – на 0,5% за зростання виручки на 24%

19:07 01.05.2026
KSG Agro розпочав посівну-2026 на кілька тижнів пізніше через зволоження ґрунтів

KSG Agro розпочав посівну-2026 на кілька тижнів пізніше через зволоження ґрунтів

09:49 01.05.2026
Чистий прибуток "Астарти" у 2025р впав у 4,2 рази за скорочення виручки на 23%

Чистий прибуток "Астарти" у 2025р впав у 4,2 рази за скорочення виручки на 23%

07:37 05.12.2025
АМКУ оштрафував на 2,2 млн компанію американця Піацци за придбання 14 підприємств "Укрлендфармінгу" без дозволу

АМКУ оштрафував на 2,2 млн компанію американця Піацци за придбання 14 підприємств "Укрлендфармінгу" без дозволу

ВАЖЛИВЕ

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026р

Британський уряд надасть гарантії під 210 млн фунтів стерлінгів кредиту для постачання збагаченого урану українським АЕС

НКРЕКП планує звільнити мешканців пошкодженого атаками РФ житла від плати за розподіл природного газу

Бюджетна декларація 2027-2029 побудована на зміні середньорічного курсу з 44,4 грн/$ у 2026р до 50,7 грн/$1 у 2029р

ОСТАННЄ

Аграрії Одещини першими в Україні розпочали жнива – Одеська ОВА

Уряд планує довести частку переробної промисловості у ВВП України до 20%, зараз вона 8,8% – Соболев

Нова економічна стратегія України має бути готова за пів року – Тігіпко

Данія — країна з найвищим рівнем цін у ЄС у 2025р, Болгарія — з найнижчим — статдані

Свириденко: Ветерани та сім'ї загиблих захисників зможуть отримувати іпотеку за програмою "єОселя" під 3%

ПУМБ надав "Пожмашині" 500 млн грн кредиту для проєкту будівництва заводу в ІП "Формація" у Львові – власник "Пожмашини"

Пишний допускає приватизацію ПриватБанку та Ощадбанку

НБУ може врахувати збільшення виплат військовим у липневому макропрогнозі

Чистий прибуток групи "ТАС" під час війни склав $337 млн – власник

Пишний сподівається на обговорення 50% податку на прибуток банків на Раді фінстабільності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА