Уряд планує довести частку переробної промисловості у ВВП України до 20%, зараз вона 8,8% – Соболев

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Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України орієнтується на збільшення частки переробної промисловості у валовому внутрішньому продукті (ВВП) країни до 20%, зараз вона становить 8,8%, а зростання за останній рік склало 1 відсотковий пункт, заявив очільник міністерства Олексій Соболев.

"Для реалізації цих цілей у нас є політика "Зроблено в Україні", ефект від якої відчутний вже зараз. Програми цієї політики додали економіці майже 1% зростання ВВП, а на 2026 рік на цей напрям передбачено близько 37 млрд грн. Зараз ми працюємо над бюджетом наступного року і маємо сподівання, що фінансування буде розширене. У 2025 році переробна промисловість стала найбільшим платником податків серед усіх секторів економіки, забезпечивши 18% від усіх надходжень зведеного бюджету, що на 70 млрд грн більше, ніж раніше", – сказав міністр під час форуму "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку" в четвер.

Соболев підкреслив, що за рахунок бюджету держава фінансує Збройні сили України, тому сектор переробки безпосередньо допомагає країні тримати оборону. Проте поточний рівень залученості промисловості у ВВП все ще залишається недостатнім, тоді як Польща, Туреччина та Чехія вже досягли показника у 20%.

Подальший розвиток сектору, за словами міністра, потребує кардинальної зміни структури української економіки для уникнення стагнації. Основними завданнями міністерства наразі є підвищення складності економіки через збільшення випуску високотехнологічних товарів, а також суттєве зростання загальної продуктивності вітчизняного виробництва.