Інтерфакс-Україна
Економіка
06:51 19.06.2026

Нова економічна стратегія України має бути готова за пів року – Тігіпко

2 хв читати
Нова економічна стратегія України має бути готова за пів року – Тігіпко

Компанія McKinsey на засіданні Ради з питань підтримки підприємництва при президентові 17 червня представила підходи до написання економічної стратегії України, яка має бути готова за шість місяців, повідомив бізнесмен Сергій Тігіпко, який є позаштатним радником керівника Офісу президента та глави Ради з питань підприємництва Кирила Буданова.

"Це буде середньострокова програма економічного розвитку України на 7-10 років", – сказав Тігіпко в четвер в Києві на інвестиційній конференції Concorde Capital, яку інвесткомпанія провела вперше з 2019 року.

Він уточнив, що перед McKinsey поставлені два обмеження в роботі над стратегію, яка почалася два місяці тому: євроінтеграція та необхідність побудувати саму ліберальну економіку в Європейському Союзі.

Тігіпко закликав бізнес долучитися до роботи над стратегією та допомогти з її фінансуванням. Він нагадав, що ідея її розробки виникла два місяці тому на попередньому засіданні Ради з підприємництва.

"Переговорили і сказали, що багато було класних рішень, які спрацювали: програма "5-7-9", бізнес-парки – багато правильних речей. Були рішення, які не спрацювали. Але все ж таки системності не було", – пояснив необхідність розробки документа бізнесмен, який є засновником та главою великої фінансово-промислової групи "ТАС", а свого часу також очолював Нацбанк, двічі був віце-прем'єром в уряді та народним депутатом. За його словами, таку ідею підтримав президент Володимир Зеленський та його офіс.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" кілька інших членів Ради з питань підтримки підприємництва, в рамках роботи над економічною стратегію передбачається розробка окремих секторальних стратегій.

Тігіпко додав, що планується також і регіональний підхід.

Він пояснив необхідність фінансування розробки цієї стратегії тим, що необхідно узгодити ліберальний підхід із вимогами євроінтеграції, а потім впровадити за два роки вступу до ЄС.

"Тому, якщо є у когось якісь ідеї по своєму сектору – а там буде і секторальний підхід, і регіональний підхід, там будуть загальне бачення по податкам, по дерегуляції і так далі – це потрібно наймати когось з "(великої) четвірки" чи когось з радників", – наголосив бізнесмен.

За його словами, для вивчення досвіду практики з перевірок він найняв BDO, щоб зробити "найліберальніший режим, найправильніший в Європейському Союзі".

Теги: #стратегія #економіка #терміни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:05 18.06.2026
МЗС представило оновлені стратегічні документи на напрямах публічної дипломатії та стратегічних комунікацій

МЗС представило оновлені стратегічні документи на напрямах публічної дипломатії та стратегічних комунікацій

21:58 17.06.2026
Повоєнна економіка України має стати найліберальнішою та найконкурентнішою в ЄС – Буданов

Повоєнна економіка України має стати найліберальнішою та найконкурентнішою в ЄС – Буданов

18:54 15.06.2026
Міноборони почало підписували нові контракти Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками – Федоров

Міноборони почало підписували нові контракти Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками – Федоров

16:03 12.06.2026
НУР планує забезпечити EUR3,3 млрд додаткового фінансування до 2030р.

НУР планує забезпечити EUR3,3 млрд додаткового фінансування до 2030р.

17:02 11.06.2026
Кабмін утворив Міжвідомчу робочу групу з питань детінізації економіки

Кабмін утворив Міжвідомчу робочу групу з питань детінізації економіки

20:58 04.06.2026
Кабмін затвердив Експортну стратегію України-2030 з метою збільшити експорт на 77%

Кабмін затвердив Експортну стратегію України-2030 з метою збільшити експорт на 77%

16:11 04.06.2026
Міноборони продовжило терміни подачі документів до військових вишів та коледжів

Міноборони продовжило терміни подачі документів до військових вишів та коледжів

21:22 26.05.2026
Зеленський: Після закінчення війни Україна матиме великий економічний підйом

Зеленський: Після закінчення війни Україна матиме великий економічний підйом

11:57 20.05.2026
Уряд змінив строки використання коштів для участі в програмі "Скринінг здоров’я 40+"

Уряд змінив строки використання коштів для участі в програмі "Скринінг здоров’я 40+"

01:08 20.05.2026
Зеленський: антибалістична оборона – пріоритет номер один, Україна пропонує аеропортове перемир'я та чекає конкретних проєктів від конференції в Гданську

Зеленський: антибалістична оборона – пріоритет номер один, Україна пропонує аеропортове перемир'я та чекає конкретних проєктів від конференції в Гданську

ВАЖЛИВЕ

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026р

Британський уряд надасть гарантії під 210 млн фунтів стерлінгів кредиту для постачання збагаченого урану українським АЕС

НКРЕКП планує звільнити мешканців пошкодженого атаками РФ житла від плати за розподіл природного газу

Бюджетна декларація 2027-2029 побудована на зміні середньорічного курсу з 44,4 грн/$ у 2026р до 50,7 грн/$1 у 2029р

ОСТАННЄ

Данія — країна з найвищим рівнем цін у ЄС у 2025р, Болгарія — з найнижчим — статдані

Свириденко: Ветерани та сім'ї загиблих захисників зможуть отримувати іпотеку за програмою "єОселя" під 3%

ПУМБ надав "Пожмашині" 500 млн грн кредиту для проєкту будівництва заводу в ІП "Формація" у Львові – власник "Пожмашини"

Пишний допускає приватизацію ПриватБанку та Ощадбанку

НБУ може врахувати збільшення виплат військовим у липневому макропрогнозі

Чистий прибуток групи "ТАС" під час війни склав $337 млн – власник

Пишний сподівається на обговорення 50% податку на прибуток банків на Раді фінстабільності

"Укренерго" напрацьовує і планує оголосити на URC-2026 рішення щодо часткового покриття військових ризиків інвесторів в нову генерацію

S1 REIT розкрила перелік орендарів ТЦ "S1 Plaza Позняки"

Конкурс на 1,5 ГВт нової генеруючої потужності буде оголошено найближчими тижнями – член правління "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА