Нова економічна стратегія України має бути готова за пів року – Тігіпко

Компанія McKinsey на засіданні Ради з питань підтримки підприємництва при президентові 17 червня представила підходи до написання економічної стратегії України, яка має бути готова за шість місяців, повідомив бізнесмен Сергій Тігіпко, який є позаштатним радником керівника Офісу президента та глави Ради з питань підприємництва Кирила Буданова.

"Це буде середньострокова програма економічного розвитку України на 7-10 років", – сказав Тігіпко в четвер в Києві на інвестиційній конференції Concorde Capital, яку інвесткомпанія провела вперше з 2019 року.

Він уточнив, що перед McKinsey поставлені два обмеження в роботі над стратегію, яка почалася два місяці тому: євроінтеграція та необхідність побудувати саму ліберальну економіку в Європейському Союзі.

Тігіпко закликав бізнес долучитися до роботи над стратегією та допомогти з її фінансуванням. Він нагадав, що ідея її розробки виникла два місяці тому на попередньому засіданні Ради з підприємництва.

"Переговорили і сказали, що багато було класних рішень, які спрацювали: програма "5-7-9", бізнес-парки – багато правильних речей. Були рішення, які не спрацювали. Але все ж таки системності не було", – пояснив необхідність розробки документа бізнесмен, який є засновником та главою великої фінансово-промислової групи "ТАС", а свого часу також очолював Нацбанк, двічі був віце-прем'єром в уряді та народним депутатом. За його словами, таку ідею підтримав президент Володимир Зеленський та його офіс.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" кілька інших членів Ради з питань підтримки підприємництва, в рамках роботи над економічною стратегію передбачається розробка окремих секторальних стратегій.

Тігіпко додав, що планується також і регіональний підхід.

Він пояснив необхідність фінансування розробки цієї стратегії тим, що необхідно узгодити ліберальний підхід із вимогами євроінтеграції, а потім впровадити за два роки вступу до ЄС.

"Тому, якщо є у когось якісь ідеї по своєму сектору – а там буде і секторальний підхід, і регіональний підхід, там будуть загальне бачення по податкам, по дерегуляції і так далі – це потрібно наймати когось з "(великої) четвірки" чи когось з радників", – наголосив бізнесмен.

За його словами, для вивчення досвіду практики з перевірок він найняв BDO, щоб зробити "найліберальніший режим, найправильніший в Європейському Союзі".