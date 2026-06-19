Данія — країна з найвищим рівнем цін у ЄС у 2025р, Болгарія — з найнижчим — статдані

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У 27 державах Європейського Союзу зберігається значний діапазон цін на послуги та товари повсякденного попиту, свідчать дані Євростату.

Згідно з ними, найдорожчою країною у 2025 році виявилася Данія, де вартість життя була на 40% вищою, ніж у середньому по Євросоюзу. Далі йдуть Ірландія (на 36%) та Люксембург (на 32%).

До числа найдешевших країн входять Болгарія, де за споживчий кошик доводиться платити на 37% менше, ніж у середньому в ЄС, а також Румунія (на 35%) і Польща (на 27%).

Витрати на житло, які є найзначнішою статтею витрат для європейських домогосподарств, в Ірландії на 90% перевищували середній показник в ЄС. У Болгарії вони були на 59% нижчими.

Друга за величиною категорія витрат — продукти харчування та безалкогольні напої — показала найменші відмінності серед держав Євросоюзу. Найвищі рівні цін було зафіксовано в Люксембургу (+22% до середнього рівня), а найнижчі — у Румунії (-20%).