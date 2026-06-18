Свириденко: Ветерани та сім'ї загиблих захисників зможуть отримувати іпотеку за програмою "єОселя" під 3%

Ветерани війни та сім'ї загиблих захисників і захисниць України зможуть отримувати кредити за державною програмою "єОселя" за пільговою ставкою 3% річних, при цьому держава компенсуватиме відсоткову ставку протягом перших десяти років кредитування, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Ветерани та сім'ї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку єОселя лише під 3%. Держава компенсуватиме їм процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, до 6% з 11 року", – написала вона в Телеграм.

За її словами, зміни почнуть діяти через місяць.

Свириденко також зазначила, що встановлюються нові норми на площу житла для всіх позичальників. Зокрема, для квартир: 52,5 кв.м – для однієї людини; 73,5 кв. м – для сім'ї з двох або трьох людей; додатково 21 кв. м – на кожного наступного члена сім'ї, починаючи з четвертого, але не більше 115,5 кв.м.

Для житлових будинків: 62,5 кв.м – для однієї людини; 83,5 кв. м – для сім'ї з двох або трьох людей; додатково 21 кв.м – на кожного наступного члена сім'ї, але не більше 125,5 кв. м.

"Ми і надалі покращуватимемо умови програм для наших захисників, ветеранів та їх сімей. Деталі програми та подача заявки у Дії: https://eoselia.diia.gov.ua/", – підсумувала прем'єрка.