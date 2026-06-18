ПУМБ надав "Пожмашині" 500 млн грн кредиту для проєкту будівництва заводу в ІП "Формація" у Львові – власник "Пожмашини"

Перший український міжнародний банк (ПУМБ, Київ) надав Промисловій компанії "Пожмашина" (Прилуки Чернігівської обл.) кредит у розмірі 500 млн грн для реалізації проєкту створення нового заводу компанії в індустріальному парку "Формація" у Львові з загальними інвестиціями до $20 млн, повідомив власник "Пожмашини" Олег Авер'янов.

"Ми отримали інвестиційний кредит від партнера – банка ПУМБ на 500 млн грн строком на п'ять років під 5% в гривні. Таких умов ви не знайдете ніде в Україні", – повідомив він в ході форуму "Industrial Evolution: виробництво вмикає економіку" в індустріальному парку "Біла Церква" у четвер.

Авер'янов нагадав, що після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну він прийняв рішення частково релокувати виробництво у Львів, спочатку на орендовані потужності, а потім розпочав будівництво нового заводу в індустріальному парку "Формація".

Як повідомлялось, про початок будівництва нового заводу з випуску спецавтомобілів "Пожмашина" оголосила на початку 2025 року з орієнтовним строком будівництва два роки і інвестиціями $15 млн.

Промкомпанія "Пожмашина" випускає широкий спектр протипожежної, аварійно-рятувальної та спеціалізованої техніки, неодноразово постачала спецтехніку для ДСНС України.

За словами власника компанії, наразі до 70-80% спецавтомобілів, які рятують життя людей на місцях ворожих атак – виробництва "Пожмашини".

"Я прийняв рішення інвестувати $20 млн у будівництво заводу в індустріальному парку, хоча насправді за 100 км від Львові – Польща, де умови інвестувати і розвиватися набагато кращі, але я вірю в свою країну і хочу щоб мої діти жили і працювали в Україні", – сказав Авер'янов на форумі.

Відповідоючи на питання щодо існування планів масштабування за рахунок європейських ринків, він зазначив, що компанію не можна назвати експортоорієнтованою.

"А Україна досить цікавий, серйозний і потужний ринок, який ми не повинні, не будемо віддати. Тому що в Європі нас ніхто не чекає", – підкреслив Авер'янов.

Водночас він повідомив, що "Пожмашина" має компанію у Польщі, через яку продає продукцію.

"Ми відкрили компанію в Польщі, там продаємо нашу продукцію через польську компанію, але дуже жорстка конкуренція. Щодо сегменту спецтехніки, то продати пожежну машину в Німеччину чи Францію досить складно, хоча можна продати в Румунію, в Болгарію", – зазначив власник "Пожмашини".

ТОВ "ПП "Пожмашина", за даними ресурсу YouControl, 2025 року отримала 264 млн грн чистого прибутку – на 29% менше за попередній рік за невеликого збільшення чистого доходу – до 1,89 млрд грн.

ПУМБ – найбільший банк із приватним капіталом в Україні, його кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.

За даними Нацбанку, станом на 1 січня 2026 року ПУМБ із чистими активами 231,03 млрд грн посідав 5-е місце серед 60 банків країни, а чистий прибуток за 2025 рік становив 8,05 млрд грн.