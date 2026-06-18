Інтерфакс-Україна
Економіка
18:47 18.06.2026

Пишний допускає приватизацію ПриватБанку та Ощадбанку

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Пишний допускає приватизацію ПриватБанку та Ощадбанку

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний допускає можливість приватизації державних ПриватБанку та Ощадбанку, однак вважає, що відповідні рішення мають ухвалюватися в межах комплексної стратегії розвитку державного банківського сектору.

"Приват – чому ні? Ощад – чому ні? У кожного держбанку є ті чи інші напрацювання, домовленості, рівень зацікавленості з інвесторами. Десь ЄБРР, десь IFC, десь інші інвестори", – сказав він на брифінгу в четвер.

За словами Пишного, стратегія має визначити сектори роботи державних банків, ключові показники їхньої ефективності, перспективи роздержавлення та узгодження цих планів із розвитком фондового ринку.

"Давайте все це зберемо в якесь комплексне стратегічне бачення", – наголосив голова НБУ.

Він зазначив, що стратегія розвитку державного банківського сектору має бути підготовлена до кінця червня, після чого навколо неї очікується обговорення.

Водночас Пишний уточнив, що Нацбанк у цьому процесі виступатиме учасником дискусії, а не розробником стратегії.

Теги: #приватбанк #прогноз #ощадбанк #пишний #приватизація

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