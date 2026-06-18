Інтерфакс-Україна
Економіка
18:23 18.06.2026

НБУ може врахувати збільшення виплат військовим у липневому макропрогнозі

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НБУ може врахувати збільшення виплат військовим у липневому макропрогнозі
Фото: НБУ

Вплив можливого збільшення виплат військовослужбовцям на інфляцію залежатиме від джерел їх фінансування, заявили у Національному банку України (НБУ).

"Якщо це буде в межах поточного дефіциту бюджету за рахунок перерозподілу видатків між різними статтями, тоді вплив на інфляцію буде незначний. Якщо передбачатимуть додаткове збільшення дефіциту, то вплив буде більш помітним", – сказав заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський на брифінгу в четвер.

За його словами, питання джерел фінансування такого збільшення виплат належить до компетенції уряду, а відповідної інформації у центробанку наразі немає.

Голова НБУ Андрій Пишний додав, що регулятор сподівається найближчим часом отримати більше інформації про можливі додаткові видатки та джерела їх покриття, щоб урахувати відповідні фактори в липневому макроекономічному прогнозі.

"Якщо йдеться про зростання бюджетного дефіциту і відповідні впливи, звісно, будемо брати ці речі до уваги", – зазначив він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський анонсував перший етап армійської реформи, який передбачає збільшення базового грошового забезпечення військовослужбовців на тилових посадах щонайменше до 30 тис. грн, а для піхотинців на першій лінії фронту – у середньому до 300 тис. грн за рахунок посилених контрактів.

Теги: #макропрогноз #військові #нбу #виплати

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