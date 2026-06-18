Чистий прибуток групи "ТАС" під час війни склав $337 млн – власник

Фото: Forbes Ukraine

Група "ТАС" за час війни залишилася прибутковою: показала $337 млн чистого прибутку, значний внесок зробив фінансовий сектор, повідомив засновник та глава групи Сергій Тігіпко.

"Не треба плакатись, якщо серйозно казати. Нормально все заробляємо. Ми подвоїли, практично, дохід. Група показала $337 млн чистого прибутку під час війни", – зазначив Тігіпко в четвер в Києві на інвестиційній конференції Concorde Capital, яку інвесткомпанія провела вперше з 2019 року.

Власник "ТАС" додав, що персонал зріс на тисячу людей, податки в минулому році склали біля 8,5 млрд грн, в цьому – 9,3 млрд грн.

"Ми працюємо і в сільському господарстві, і в промисловості, хоча там важче, і в фінансовому секторі. Фінансовий сектор дуже серйозно і непогано заробляє сьогодні, але будуть і інші часи, і не треба забувати про 50% податків", – уточнив Тігіпко.

Він також зауважив, що "не знає ринків інших" та інвестує практично тільки в Україні, а за кордоном, наприклад, у Польщі, у Німеччині, створює лише торговельні дома.

Тігіпко наголосив, що під час війни бачить своїм завданням зберегти групу. "Твоя війна – це група: втримай її, заплати податки, втримай робочі місця – тоді ти виграв війну. Якщо ні, нікому не цікаво, ти програв війну. Списали", – пояснив бізнесмен своє бачення.

Він також закликав тримати резерви та накопичувати гроші, які можна використати на привабливі придбання. У якості прикладу він привів купівлю групою Ідея Банку: ця інвестиція окупиться, за словами Тігіпка, за півтора роки.

"Я хочу купити відразу готовий бізнес, який працює, доінвестувати його і заробити 50%", – описав свою стратегію придбань бізнесмен.

Група "ТАС" є однією з найбільших фінансово-промислових груп в Україні, яка працює в банківському секторі, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, логістиці, агросекторі, харчовій промисловості, виробництві пакувальних матеріалів і нерухомості. Серед іншого, в неї входять ТАСкомбанк та Універсал Банк (mono).