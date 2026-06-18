Пишний сподівається на обговорення 50% податку на прибуток банків на Раді фінстабільності

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний сподівається, що питання чергового застосування 50%-ї ставки податку на прибуток банків буде обговорено на Раді фінансової стабільності.

"Я сподіваюся, що з огляду на це у нас відбудеться відверта, професійна, не заполітизована розмова в рамках Ради фінансової стабільності навколо цього питання", – сказав він на брифінгу в четвер.

Голова НБУ повідомив, що надіслав голові та членам профільного комітету Верховної Ради лист із позицією регулятора щодо ініціативи вчетверте застосувати 50%-ву ставку податку на прибуток банків.

"Цього разу ми категорично проти цього рішення, тому що бачимо, що воно не дасть, на нашу думку, того бажаного і заявленого фіскального ефекту", – наголосив Пишний.

За розрахунками Нацбанку, фіскальний ефект від такого рішення може становити близько 20-25 млрд грн, водночас воно суттєво обмежить кредитний потенціал банківської системи.

Прибуток, за словами голови НБУ, є єдиним джерелом поповнення капіталу банків, крім внесків акціонерів, тоді як капітал необхідний для розвитку банківської системи, розширення кредитування та виконання вимог щодо формування буферів капіталу.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №15262, яким пропонується продовжити на 2027 рік застосування до банків 50%-ї ставки податку на прибуток. Розгляд відповідної ініціативи парламентом очікується у вересні.