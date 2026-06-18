"Укренерго" напрацьовує і планує оголосити на URC-2026 рішення щодо часткового покриття військових ризиків інвесторів в нову генерацію

НЕК "Укренерго" напрацьовує рішення щодо часткового покриття військових ризиків інвесторів у нову генеруючу потужність, конкурс на 1505 МВт якої має бути незабаром оголошений, а також фінансування другого рівня захисту цих об’єктів, і планує оголосити його на URC-2026 у Гданську, повідомив член правління компанії Іван Юрик

"Ми зараз напрацьовуємо рішення, яке передбачатиме часткове покриття військових ризиків для інвесторів в нову генерацію. Сподіваюся, воно буде оголошене на URC-2026 у Гданську", – сказав Юрик під час енергетичної конференції від Concorde Capital у четвер.

Протягом панелі він додав, що таке рішення також має частково вирішити питання фінансування другого рівня захисту новозбудованих об’єктів, який є вимогою конкурсу на 1505 МВт нової генерації.

Як повідомлялося, на цьому ж заході Юрик анонсував оголошення конкурсу на 1505 МВт нової генеруючої потужності для низки енергодефіцитних регіонів найближчими тижнями. Водночас екс-глава "Нафтогазу" Андрій Коболев зазначив, що вимога мати другий рівень захисту призводить до суттєвого здорожчання проєктів та може знизити інтерес інвесторів.